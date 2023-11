NONGLARE è il  primo e unico marchio specializzato in screen protector antiriflesso

Batch International annuncia il lancio di NONGLARE, il primo e unico marchio specializzato in film innovativi che promettono di rivoluzionare l’esperienza d’uso dei display per iPhone, MacBook e anche Tesla, garantemdo protezione e trasparenza senza precedenti.

Le pellicole NONGLARE rappresentano un significativo passo in avanti nel campo della protezione dei dispositivi, offrendo opzioni distintive per soddisfare le esigenze di ogni utente senza sacrificare la trasparenza e la definizione dei propri dispositivi.

• Versione AR Anti Reflective: per un’esperienza visiva impeccabile e con la massima protezione del display Super Retina XDR, senza fastidiosi riflessi e con la massima definizione, sono stati appositamente progettati per iPhone 15 Pro Max.

Con un coefficiente di riflessione di appena 0,5%, ben al di sotto del 5% che si trova nei prodotti attualmente sul mercato (oltre il 90% in meno), e una trasparenza straordinaria che oscilla tra il 95 e il 97% (la più alta attualmente sul mercato) si ha accesso a una qualità visiva senza precedenti e la massima protezione per iPhone 15 Pro Max.

• AR/AG versione antiriflesso e antiglare: Il film è stato progettato per l’ambiente automobilistico, risolvendo definitivamente i fastidiosi problemi dei riflessi solari e dell’effetto arcobaleno. Ma ci sono altre innovazioni.

La versione NONGLARE è progettata per essere perfettamente compatibile con Tesla Model 3 e Model Y offrendo una chiarezza eccezionale e può essere utilizzata anche per coloro che indossano occhiali polarizzati. Con NONGLARE la guida sarà più comoda e sicura.

Ancora i film NONGLARE per iPhone 15 Pro Max e MacBook sono disponibili anche nella versione Privacy:

• Il film AR Privacy per iPhone 15 Pro Max promette la migliore trasparenza sul mercato per le pellicole privacy, fino al 70% (il massimo disponibile, prima di NONGLARE, era <65% anche la maggior parte è al 60%), come per la versione clear: anche in questo caso il coefficiente di riflessione è appena dello 0,5%.

• Privacy per MacBook: Progettato con l’esclusiva tecnologia AirAdsorption (senza l’uso di magneti), consente di installare la pellicola in meno di cinque secondi e con la possibilità di essere rimosso e riapplicato in qualsiasi momento. Protegge i dati sensibili da occhi indiscreti, curiosi, graffi ed è lavabile.

• Le versioni Privacy per iPhone e MacBook offrono anche una protezione dalla luce blu riducendo le emissioni di oltre il 40%.

Tutte le pellicole iPhone e Tesla sono super facili da installare grazie all’applicatore dedicato incluso, inoltre i modelli di iPhone sono anche dotati del sistema di rimozione polvere PEELDUST.

I prodotti NONGLARE godono della speciale “Garanzia 100% Soddisfatti” e sono rivolti al cliente esigente che desidera il massimo e un servizio “Platinum Support”.

Inizialmente NONGLARE offre film per iPhone 15 Pro Max, MacBook e Tesla, tre dei dispositivi più amati e utilizzati al mondo, tuttavia l’azienda prevede già di espandere la disponibilità di film per includere altri dispositivi. I prodotti sono già disponibili sul sito web ufficiale e presto nei negozi autorizzati Apple Premium Reseller Stores in Europa e USA.