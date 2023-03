Cosa sono le notifiche push per le web app di iPhone e iPad

Tra le novità dell’aggiornamento a iOS 16.4 e iPadOS 16.4 ci sono le notifiche push per le app web nella schermata Home.

Cosa sono le notifiche web push?

Web push è il nome di una tecnologia che fa riferimento a notifiche che è possibile consegnare direttamente sullo schermo di un utente, su un dispositivo mobile o desktop alla stregua di quanto avviene con app di messaggistica come WhatsApp e simili, quando si riceve un nuovo messaggio di un utente.

Gli sviluppatori che creano un sito web possono sfruttare le notifiche e chiedere all’utente se desidera accettare o rifiutare di ricevere notifiche, in modalità opt-in. Con la funzionalità introdotta da Apple in iOS 16.4, è possibile aggiungere siti web alla schermata Home di iPhone o iPad dal pulsante Condividi (l’icona a forma di piccolo quadrato con una freccia nel lato superiore), scegliendo dal menu che appare la voce “Aggiungi alla schermata Home”. Una volta aggiunta la pagina web di nostro interesse, se questa supporta le notifiche push, il sistema operativo dei iPhone e iPad ne terrà conto, visualizzandole alla stregua di altre app per iOS.

Come appaiono le notifiche Web Push

Questo tipo di notifiche sono del tutto analoghe alle classiche notifiche di altre app per iPhone e iPad. Nella schermata Home, vedremo le notifiche in arrivo come tutte le altre, grazie al supporto di specifiche API per sviluppatori denominate API di badge.

Come si controllano i permessi delle Web App?

I permessi concessi alle web app per la schermata Home sono concessi quando si permette a un determinato sito di inviare notifiche. Se necessario è possibile gestire o rimuovere i permessi in questione da Impostazioni > Notifiche.

Dove appaiono le notifiche Web Push?

Alla stregua delle notifiche di varie app, i badge di notifica per le web app appaiono nella schermata Home, nel Centro Notifiche e – se abbinato – in Apple Watch.

Le notifiche web supportano Full Immersion?

Full Immersion è una funzionalità presente da iOS 15/iPadOS 15 in poi che consente di concentrarsi sul presente quando non possiamo distrarci o dobbiamo allontanarci dal dispositivo. È possibile personalizzare le impostazioni di Full immersion e scegliere quando ricevere avvisi e notifiche, così come far sapere ad altre persone e app quando abbiamo molti impegni.

La modalità “Focus” (attivabile andando in Impostazioni > Full immersion) supporta le notifiche web push e da qui possiamo selezionare le notifiche consentite o silenziate da Persone, App e web app, collegare la schermata di blocco o la schermata Home, impostare l’attivazione automatica di Full immersion e aggiungere i filtri per full immersion.

Come faccio a ricevere notifiche di siti web avendo più account?

Se accedete a un sito che supporta le notifiche web push con più account, è possibile condividere sulla schermata Home più copie dello stesso sito e quindi tenere conto anche dei login con più account.

Questo vuol dire che le web app ora sono più simili alle app?

Si, le web app consentono di offrire funzionalità alla stregua di vere e proprie app, supportando un’ampia varietà di funzionalità che in precedenza erano disponibili solo con app native, un passo importante anche per i (rari) sviluppatori pigri che non vogliono o non possono sviluppare app specifiche per determinati siti/servizi.

Sono uno sviluppatore, come faccio a saperne di più?

Le notifiche Web Push sono uno standard W3C e quindi basta seguire le direttive; a questo indirizzo sul sito di Apple riservato agli sviluppatori trovate ad ogni modo tutto quello che serve (qui come attiavare la funzionalità lato server).

L’effettiva implementazione è ad ogni modo molto semplice e richiede poche righe di codice per coprire tutti i casi d’uso. Interessante notare che è possibile recuperare dati in background e ricevere notifiche push, che a loro volta possono aggiornare il badge della web app.

