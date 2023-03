Apple rilascia iOS 16.4 con notifiche web, novità Podcast e HomeKit

A 42 giorni di distanza dal rilascio dell’aggiornamento a iOS 16.3.1, Apple ha rilasciato l’update a iOS 16.4 e iPadOS 16.4.

Apple spiega che l’aggiornamento a iOS 16.4 / iPadOS 16.4 fornisce importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone.

Tra le novità di iOS 16.4 e iPad OS 16.4 c’è il supporto alle notifiche push delle pagine web, tecnologia che permette a siti di inviare brevi informazioni (appunto, notifiche) via browser, una funzionalità che Apple aveva promesso già lo scorso anno, annunciando iOS 16 e iPadOS 16, spiegando che sarebbe stata implementata nel 2023.

Gli utenti possono scegliere di ricevere le notifiche di siti salvati come web app nella Home Screen (con l’icona di un sito web alla schermata Home) anche da iOS e iPadOS, funzionalità possibile per gli sviluppatori usando le API Push, quelle per le Notifiche e i server worker (script che il browser può avviare in background).

Le notifiche per i siti web funzioneranno alla stregua delle notifiche per le app, sotto forma di elenco o raggruppate nella schermata di blocco. Altra novità della versione di Safari integrata in iOS 16.4 è il supporto alle notifiche tenendo conto della modalità Full Immersion, la funzionalità che consente di ridurre al minimo le distrazioni.

Ini iOS 16.4 e iPadOS 16.4 troviamo poi nuove emoji Unicode 15, con emoji quali: il viso tremolante, cuore rosa, cuore azzurro, l’asino, l’alce, l’oca, l’ala, la medusa, il giacinto acquatico, il baccello, lo zenzero, il flauto, le maracas, il corvo e altre ancora.

Altre novità integrate in iOS 16.4 e iPadOS 16.4 riguardano l’app Podcast, con un elenco di canali che è possibile consultare da un unico punto, novità per i creator di podcast, e la funzione Prossimo in coda, con puntate che potrebbero essere di interesse per gli ascoltatori e funzionalità per il salvataggio automatico di queste nella libreria.

Altra novità è la presenza di un pulsante per accedere al proprio profilo nell’app Apple Music, semplificando la modifica delle impostazioni. La sezione Impostazioni > Generali > Info > Copertura ora che mostra informazioni sulla garanzia del proprio iPhone e altri dispositivi collegati (es. Apple Watch e AirPods).

iOS 16.4 e PadOS 16.4 offrono l’aggiornamento dell’architettura HomeKit che era stato eliminato da iOS 16.2 dopo la segnalazioni di numerosi problemi da parte di sviluppatori. Nella sezione Aggiornamenti dell’app Casa, gli utenti di iPhone e iPad che non hanno ancora effettuato l’aggiornamento alla nuova architettura vedranno comparire l’avviso “Aggiornamento per l’abitazione disponibile”.

Apple riferisce che la nuova architettura HomeKit migliora l’affidabilità e l’efficienza della comunicazione tra gli accessori per la casa intelligente e i dispositivi Apple. Nelle note di rilascio leggiamo ancora che l’album duplicati in Foto espande il supporto per rilevare foto e video duplicati in una libreria di foto condivise di iCloud.

Di seguito le note di rilascio complete:

Nella tastiera delle emoji sono ora disponibili 21 nuove emoji che includono animali, gesti delle mani e oggetti.

Le notifiche per le app web sono state aggiunte alla schermata Home.

“Isolamento vocale” ottimizza la tua voce e filtra i rumori ambientali intorno a te durante le chiamate cellulare.

Il supporto per l’album Duplicati in Foto è stato ampliato per rilevare foto e video duplicati nelle librerie fotografiche condivise su iCloud.

È stato aggiunto il supporto per VoiceOver alle mappe di Meteo.

È stata aggiunta un’impostazione di accessibilità che attenua automaticamente i contenuti video in cui vengono rilevate luci lampeggianti o stroboscopiche.

La funzionalità “Ricerca visiva” è ora disponibile in Svizzera.

È stato risolto un problema per cui le richieste “Chiedi di acquistare” dei minori potevano non essere visualizzate sul dispositivo dei genitori.

Sono stati risolti alcuni problemi per cui i termostati compatibili con Matter potevano non rispondere se abbinati ad Apple Home.

Il rilevamento degli incidenti è stato ottimizzato sui modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Come installare l’aggiornamento a iOS 16.4

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.