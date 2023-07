Renault e Nissan, siglati accordi definitivi dell’alleanza

Il Gruppo Renault e Nissan Motor Co., Ltd hanno annunciato gli accordi definitivi previsti dall’accordo quadro vincolante siglato e annunciato il 6 febbraio 2023. Le operazioni che ne derivano, soggette ad un numero limitato di condizioni sospensive, in particolare normative, dovrebbero essere realizzate nel quarto trimestre 2023.

Gli accordi mirano a potenziare la collaborazione dell’Alleanza in tre ambiti: progetti operativi a forte creazione di valore in India, America Latina ed Europa;

maggiore agilità strategica con nuove iniziative a cui i partner possono aderire; riequilibrio della partecipazione incrociata tra il Gruppo Renault e Nissan e rafforzamento della governance dell’Alleanza.

Per quanto riguarda il primo ambito, sono previsti nuovi progetti chiave in America Latina, India ed Europa; tra questi progetti, è stato già annunciato il un rinnovato impegno nei confronti delle attività in India con nuovi investimenti e nuovi veicoli.

Nel secondo ambito di maggiore collaborazione, le aziende hanno deciso di sostenersi a vicenda a livello di elettrificazione e tecnologie a basse emissioni, investendo e collaborando in progetti specifici di ogni partner che costituiscono un valore aggiunto anche per gli altri.

Nissan si è impegnata ad investire fino a 600 milioni di euro in Ampere, la nuova entità del Gruppo Renault dedicata ai veicoli elettrici e al software in Europa, diventando un investitore strategico e occupando un posto nel Consiglio di Amministrazione.

Quest’opportunità di investimento rientra nella strategia di elettrificazione di Nissan, a complemento degli obiettivi e delle altre iniziative di questo brand in Europa e, potenzialmente, in altri mercati.

Questi accordi definitivi formalizzano anche il riequilibrio delle partecipazioni incrociate tra il Gruppo Renault e Nissan e il consolidamento della governance dell’Alleanza. Il Gruppo Renault e Nissan hanno siglato un nuovo accordo sull’Alleanza in sostituzione degli accordi attuali (in particolare, il Restated Alliance Master Agreement, l’Alliance Equity Participation Agreement e il Memorandum of Understanding del 12 marzo 2019).

Come annunciato il 6 febbraio 2023, il Gruppo Renault e Nissan manterranno una partecipazione incrociata del 15%, con un obbligo di conservazione ed un obbligo di tetto massimo delle rispettive quote. Renault trasferirà il 28,4% delle proprie azioni Nissan ad un trust francese, dove i diritti di voto saranno “neutralizzati”, fatte salve alcune eccezioni. Il Gruppo Renault continuerà a beneficiare pienamente dei diritti economici (dividendi e proventi da cessione delle azioni) connessi alle azioni detenute dal trust fino alla vendita delle azioni stesse. La cessione al trust non comporterà l’iscrizione di svalutazioni nel bilancio del Gruppo Renault.

Dopo la cessione del 28,4% delle azioni Nissan al trust, Nissan sarà in grado di esercitare i diritti di voto connessi alla sua partecipazione al Gruppo Renault. I diritti di voto del Gruppo Renault e di Nissan saranno limitati al 15% dei diritti di voto disponibili, con la possibilità per entrambe le aziende di esercitare liberamente i loro diritti di voto entro questo limite.

Il Gruppo Renault impartirà all’amministratore fiduciario l’ordine di vendere le azioni Nissan detenute nel trust, se è commercialmente ragionevole per il Gruppo Renault, ma non avrà alcun obbligo di vendere le azioni entro un periodo specifico e predeterminato. Il Gruppo Renault avrà piena discrezionalità nella vendita delle azioni Nissan detenute nel trust, nell’ambito di un processo organizzato e coordinato con Nissan, in cui Nissan avrà il diritto di prima offerta, a suo vantaggio o a vantaggio di una terza parte designata.

