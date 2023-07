Ecco Galaxy Z Flip 5 con schermo esterno da 3.4 pollici e nuova cerniera

Samsung ha annunciato oggi il nuovo Galaxy Z Flip 5, l’ultimo dispositivo pieghevole a conchiglia dell’azienda, che presenta uno schermo esterno quasi quattro volte più grande rispetto al modello precedente. È stato presentato durante Samsung Unpacked, insieme al Galaxy Z Fold 5. Oltre ad altri piccoli cambiamenti, quello più grande riguarda probabilmente la nuova cerniera flessibile.

Samsung ha preso spunto da Motorola nella progettazione del nuovo Z Flip 5, espandendo lo schermo esterno e rendendolo più utile. Tuttavia, Samsung considera ancora lo schermo di copertura come uno strumento complementare rispetto allo schermo principale da 7,6 pollici.

All’apertura, Z Flip 5 offre all’utente un pannello AMOLED da 6,7 pollici con frequenze di aggiornamento adattive. Ciò significa che lo schermo può variare tra 1Hz e 120Hz in base alle necessità. Lo schermo ha una risoluzione di 2640×1080 che sembra essere la stessa del precedente Z Flip 4. Quanto alla resistenza, sebbene non sia possibile proteggere lo schermo pieghevole, quello esterno propone Gorilla Glass Victus 2.

Un’altra differenza chiave tra il Z Flip 5 e il precedente Z Flip 4 è la cerniera che consente alle due parti di piegarsi orizzontalmente. Samsung afferma che la nuova cerniera ridurrà lo spazio tra le due metà del telefono quando è chiuso. Questo serve anche a rendere il Z Flip 5 più sottile e più resistente.

Il terminale gode ancora di una classificazione di resistenza all’acqua IPX8, ma non è certificato per la resistenza alla polvere. Tuttavia, poiché c’è meno spazio per far passare polvere e detriti tra le due metà del telefono quando è chiuso, la nuova cerniera flessibile rappresenta un miglioramento anche in termini di resistenza.

Per quanto riguarda le dimensioni, il Z Flip 5 ha una dimensione di 71,9 x 85,1 x 15,1 millimetri da chiuso e 71,9 x 165,1 x 6,9 millimetri da aperto per un peso davvero piuma per la categoria, pari a 187 grammi.

Migliorie a processore e fotocamera

Il Z Flip 5 si aggiorna alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Essenzialmente, si tratta di una versione personalizzata della piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con alcune modifiche, apparsa per la prima volta nella serie di telefoni Galaxy S23. È prodotto utilizzando il processo a 4 nm ed è in grado di offrire ottime prestazioni.

Il Z Flip 5 presenta lo stesso sistema di fotocamere posteriori del Z Flip 4, alimentato da un sensore principale grandangolare da 12 MP con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica dell’immagine. C’è anche un obiettivo ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un campo visivo di 123 gradi.

All’interno c’è una nuova fotocamera selfie da 10 MP con sensore f/2.2 che è leggermente diversa dalla lente f/2.4 vista sul Z Flip 4.

Prezzi e disponibilità

Galaxy Z Flip5 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni: da 256GB al prezzo consigliato di €1249, mentre nella versione da 512GB costerà €1369.

Galaxy Z Flip 5 è già disponibile al pre ordine su Amazon. Sarà disponibile a partire da 1249 euro dal 29 luglio prossimo.