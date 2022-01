Nuki Universal Cylinder è disponibile in Italia

Nuki, azienda specializzata nel mercato dei sistemi intelligenti per l’accesso in casa, ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Nuki Universal Cylinder, prodotto che faciliterà l’installazione delle serrature smart Nuki su ogni porta, sia nel nostro paese che in tutta Europa.

Molte serrature non sono compatibili con i dispositivi per l’apertura smart e per questo motivo l’azienda ha deciso di creare Nuki Universal Cylinder, così da supportare gli utenti che desiderano rendere la propria porta intelligente ma si trovano impossibilitati a causa dell’incompatibilità del cilindro.

Nuki Universal Cylinder è un cilindro di chiusura con un design modulare, per una maggiore compatibilità. Infatti può essere regolato in 33 dimensioni diverse, in questo modo può essere facilmente adattato alle diverse dimensioni della porta. Secondo il produttore l’installazione è semplice e bastano solo pochi passaggi per aggiornare la propria serratura. La soluzione è presentata come ideale anche per le case in affitto, essendo possibile sostituire il cilindro e ripristinare l’originale in pochi minuti.

Le serrature più vecchie spesso non sono dotate della cosiddetta funzione di emergenza, che permette di avere un maggiore controllo della porta se è presente una chiave all’interno e quindi viene bloccata l’apertura dall’esterno. Per questa ragione, il nuovo cilindro non deve essere utilizzato solo per adattare la Smart Lock sulla propria porta, ma rappresenta anche un importante elemento di sicurezza.

Se si ha il desiderio di aggiornare il proprio cilindro, Nuki Universal Cylinder è presentato come una soluzione ideale, essendo regolabile in lunghezza in entrambe le direzioni per adattarsi alla maggior parte delle porte. Il produttore riferisce che il cilindro è stato costruito secondo la classe di SKG (antifrazione) combinando alcuni elementi fondamentali per garantire la massima resistenza e protezione da perforazione, urti e trazione del nucleo per le porte esterne.

Al fine di assicurare un livello di sicurezza maggiore, il cilindro conterrà 5 chiavi al momento dell’acquisto, e in caso di necessità di copie aggiuntive verranno rilasciate solo presentando la scheda di sicurezza. Nel momento in cui scriviamo Nuki Universal Cylinder è disponibile nel negozio online del produttore al prezzo di 79 €.

La maggior parte dei prodotti Nuki e serrature smart è disponibile anche nel negozio Nuki a partire da questa pagina di Amazon. Qui di seguito i modelli principali:

Prezzi e disponibilità

Nuki Smart Lock 3.0 è acquistabile dallo shop online shop.nuki.io/it/ al prezzo di 149 € e su Amazon.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro è acquistabile dallo shop online https://shop.nuki.io/it/al prezzo di 249 € e su Amazon.

Nuki Door Sensor (sensore per porta) è acquistabile dallo shop online shop.nuki.io/it/ al prezzo di 39 € e su Amazon.

Nuki Universal Cylinder è acquistabile dallo shop online shop.nuki.io/it/ al prezzo di 79 € e su Amazon.