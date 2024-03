Minimo storico, serratura smart Nuki Smart Lock 3.0 Pro a solo 148,99 €

Questa è una offerta che farà certamente felici anche gli amanti della casa smart è in offerta la combo Nuki Smart Lock 3.0 Pro a 148 €

Nuki Smart Lock 3.0 Pro ha l’obiettivo di consentire alle persone di aprire e chiudere la porta di casa con il proprio smartphone ovunque si trovino e di concedere autorizzazioni di accesso a terzi solo attraverso la propria applicazione, senza dover consegnare una chiave fisica. Questa versione dispone del modulo WiFi integrato, quindi sarà possibile controllare la serratura smart anche da remoto e anche tramite controlli vocali con Google o Amazon.

Fondamentalmente la serratura intelligente di Nuki comunica con il proprio smartphone tramite WiFi o Bluetooth. Nuki Smart Lock 3.0 Pro è compatibile con Android e iOS (pure con Homekit) e può essere usato per consentire l’accesso a casa ad amici e parenti. Inoltre, può essere integrato con altre soluzioni di smart home presenti in casa, nonché con i popolari assistenti vocali Google Assistant, Alexa, Siri e IFTTT.

L’installazione è davvero veloce. In meno di 3 minuti per rendere smart la propria serratura con i device Nuki. Basta applicare la piastra di montaggio all’interno della porta, inserire la chiave e semplicemente appoggiare la Smart Lock 3.0 sopra il cilindro della serratura. Tramite l’applicazione sullo smartphone, poi, si configura il prodotto seguendo la rapida guida e la serratura sarà pronta per essere usata in un attimo.

Attualmente la Nuki SmartLock 3.0 è stata sostituita dalla versione 4.0. Dal punto di vista della struttura e delle funzioni non ci sono differenze. Nel dettaglio la nuova versione è compatibile Matter (ma per chi ha un dispositivo HomeKit non cambia nulla) e ha una superiore autonomia.

Nuki SmartLock 4.0 costa 289 euro mentre la versione 3.0 costa invece solo 148 euro. Una validissima occasione per dotarsi di questo comodo accessorio per la sicurezza della casa.

Click qui per comprare