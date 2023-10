Il dietro le quinte degli U2 allo Sphere di Las Vegas in un video di Apple

Apple Music ha diffuso un video di 30 minuti dove si vede il dietro le quinte degli U2 allo Sphere, il mega teatro digitale di Las Vegas dove il quartetto irlandese è ospite per tre mesi.

La location, unica al mondo, è una struttura sferica, alta 112 metri, larga 157, dispone di 18.600 posti a sedere (altre 20.000 persone in piedi) ed è coperta, sia all’interno, sia all’esterno da una superficie Led sulla quale può appare di tutto. La nuova attrazione (definita la struttura sferica più grande del mondo) è già iconica e, gli spazi pubblicitari, alla stregua di Times Square a New York o di Piccadilly Circus a Londra, hanno costi elevati (secondo documenti esaminati da News 3, una campagna di una settimana sulla MSG Sphere di Las Vegas costa intorno ai 650.000 dollari) e si prevede che cresceranno ancora, se la Sfera acquisisce popolarità e visibilità.

La band irlandese, si è esibita nel primo dei 25 concerti del “U2:UV Achtung Baby Live At Sphere” in programma fino al 16 dicembre, ed è stata la prima a suonare all’interno della Sfera.

L’intevista con Zane Lowe

Nel filmato di Apple si vede Zane Lowe, Global Creative Director e Head of Artist Relations di Apple Music, nonché conduttore di The Zane Lowe Show, in tour nella location con gli U2. Nell’intervista si parla della visione creativa della band e di quella che è vista come una nuova era per la musica.

Sphere è in grado di offrire esperienze audio/visive uniche per il pubblico grazie a 1,2 milioni di LED ad altissima risoluzione in grado di riprodurre immagini tridimensionali molto suggestive. Concerto degli U2 a parte, sono circolati diversi video che mostrano l’impatto delle immagini che è possibile riprodurre sulla superficie della struttura.

Vi ricordate il teatro Sphere di Las Vegas? 🇺🇲

Continua il suo bellissimo e folle show di led!pic.twitter.com/r77IrhcF5r — Steven Cercamondi (@astrosteven_) July 8, 2023

Lo Sphere si trova vicino ad altri luoghi noti della città del Nevada come il Venetian resort. L’inaugurazione era stata prevista per il 2021, ma i lavori erano stati ritardati a causa della pandemia. È costato oltre 2,3 miliardi di dollari (2,1 miliardi di euro). Oltre a eventi musicali, sono previsti eventi sportivi e in di intrattenimento in generale.xx