Hublot Big Bang e è lo smartwatch di lusso con WearOS

Il sistema operativo WearOS di Google non sembra essere tra i progetti più aggiornati del colosso, con l’intera piattaforma che non sembra muovere passi da gigante, anche se rimane molto popolare tra gli orologi di lusso, come dimsotra il lancio di Hublot Bing Bang e, nuovo smartwatch di lusso che funziona proprio con il sistema operativo di Google per dispositivi indossabili.

Hublot produce orologi tradizionali in Svizzera dal 1980, ma il “Big Bang e” è uno dei primi smartwatch dell’azienda. Il design del nuovo orologio è strettamente modellato sul Big Bang, un orologio tradizionale che Hublot ha lanciato per la prima volta nel 2005 e che da allora ha avuto diverse varianti.

L’hardware è il principale punto di forza del nuovo Hublot Big Bang e, anche se l’occhio non può che cadere sin da subito sul prezzo di listino: la versione in titanio costa 5.200 dollari, mentre quella in ceramica nera 5.800 dollari. Entrambe le varianti propongono la dimensione da 42 mm, con un display in vetro zaffiro e tecnologia AMOLED. C’è anche una corona rotante che può permette di scorrere l’interfaccia utente e fungere da pulsante.

Sotto il cofano, come ricorda anche 9to5google, c’è anche un processore Snapdragon Wear 3100, 1 GB di RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. Un po’ fuori dal comune, anche visto il prezzo di listino, è la mancanza di GPS e NFC, quest’ultimo indispensabile per la piattaforma di pagamento Google Pay. La batteria interna è di appena 300 mAh con solo una stima di utilizzo di un singolo giorno.

Tra le altre funzioni, questo dispositivo offre anche la funzione analogica “Solo tempo”, oltre a godere di alcuni elementi simili alle complicazioni Apple, che offrono un calendario perpetuo con fase lunare o un secondo fuso orario GMT, che mostra la terra in un modo molto realistico. Hublot Big Bang e non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile anche negli Stati Uniti, in Europa, nel Regno Unito e in Cina.

