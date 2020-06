iPad Pro 5G con schermo mini LED previsto in arrivo nel 2021

Secondo diverse anticipazioni ritenute affidabili il nuovo tablet professionale di Cupertino era indicato in arrivo entro la fine di quest’anno, un aggiornamento però troppo vicino nel tempo al modello introdotto da Apple a marzo: ora secondo un altro leaker iPad Pro 5G con schermo mini LED arriverà entro la prima metà del 2021.

Si delineano così ancora con più precisione le specifiche tecniche e le tempistiche di un aggiornamento che senza dubbi si delinea come molto più sostanzioso e ricco di quello avvenuto a marzo, che ha portato per la prima volta il sensore di profondità LiDAR su un dispositivo Apple, la doppia fotocamera su iPad e poco altro.

Il nuovo iPad Pro 5G con schermo mini LED, tecnologia che promette di offrire una qualità video sempre più vicina a quella degli OLED, con bassi consumi di energia e costo inferiore, funzionerà grazie al processore Apple A14X, versione più potente e solitamente con più core del chip che Apple impiegherà negli iPhone 12.

next year Q1 or Q2 https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020

Va tenuto presente che anche questa anticipazione è da considerarsi affidabile, perché proviene tramite alcuni post (qui e qui) firmati @L0vetodream, leaker che ha anticipato correttamente sia i giorni di lancio di iPad Pro 2020 che di iPhone SE, inclusi dettagli come la capacità di memoria.

Lo stesso leaker precisa che la connettività di iPad Pro 5G con schermo mini LED sarà gestita dal chip modem Qualcomm X55, stesso chip atteso anche sugli iPhone 12. Questo significa che per il tablet Apple potrebbe offrire sia la tecnologia sub 6GHz per le connessioni 5G a lunga distanza, sia quella mmWave ancora più veloci ma solo a distanza ravvicinata da torri e antenne degli operatori.

Invece per gli iPhone 12 non è ancora chiaro se Apple renderà disponibili entrambe le soluzioni o meno, o se invece la tecnologia 5G supportata sarà diversa in base all’area geografica e ai paesi di commercializzazione, in base allo stato delle reti e della copertura locali.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPad e iPhone sono disponibili ai rispettivi collegamenti.