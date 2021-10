Nuova tastiera Apple in sconto del 25%, solo 82,10 euro

Dopo gli sconti importanti sulla vecchia versione della tastiera Apple arriva anche il primo importante sconto sulla nuova versione della Magic Keyboard che potete avere in promozione con ribasso del 25%: 82,10 euro invece che 109 euro

Stiamo parlando dell’ultima novità in fatto di tastiere la cui presentazione è avvenuta pochi mesi fa quando erano stati introdotti i nuovi iMac. Le novità rispetto al modello precedente non sono molte ma alcune sono di sostanza. Ad esempio la batteria integrata si ricarica non più con il cavo USB-A ma con il cavo USB-C; questo è molto comodo per chi ha uno degli ultimi computer non solo desktop ma anche i portatili che oramai sono tutti basati su porte USB-C

Oltre a questo e al nuovo design la tastiera non ha molto altro che la vecchia non ha ma resta un prodotto di grande interesse. Ha batterie ricaricabili integrate, Bluetooth e connessione automatica con il Mac.

La Magic Keyboard è perfetta per chi vuole avere una tastiera molto responsiva con tasti specifici per il mondo Apple visto che funziona praticamente con ogni tipo di prodotto; non solo desktop e portatili ma anche iPad e iPhone. Costerebbe 109 euro, un prezzo che molti si sentono di pagare per la qualità del dispositivo, basato sul classico meccanismo a forbice che ora Apple ha recuperato su tutti i nuovi portatili.

Apple vende questa tastiera a 109 euro, su Amazon la comprate ad 82,10 euro, il prezzo migliore che abbiamo mai visto