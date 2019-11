Nuove giochi Apple Arcade, arriva finalmente anche Sociable Soccer

Apple Arcade sembra non volersi più arrestare, e dopo le aggiunte al catalogo delle scorse settimane, ecco cinque nuovi giochi presente in catalogo. Questa volta il carico è davvero da novanta: tra le sei nuove release arriva anche Sociable Soccer, un titolo calcistico atteso davvero da molti. Ecco di che si tratta e quali sono gli altri giochi disponibili.

Discolored è il primo dei nuovi inserimenti. Si tratta di un’avventura puzzle, strana e surreale, che si svolge nell’arco di circa due ore in un singolo luogo desolato. La missione è quella di ripristinare i colori di un mondo, per l’appunto, scolorito. Cosa ha causato la scomparsa dei colori? Come potranno essere ripristinati? Le risposte man mano che si procederà nell’avventura.

Sociable Soccer è tra gli arcade game calcistici più attesi per il 2020. E’ cross platform, propone un gameplay rapido e intuitivo e il giocatore potrà scegliere tra il controllo diretto della squadra, o la gestione dalla panchina. Si potranno affrontare altri giocatori online o sfidare un amico offline. L’utente sarà chiamato a creare una squadra raccogliendo 25.000 carte potenziabili di giocatori appartenenti a più di 1000 club internazionali.

“Takeshi e Hiroshi” combina il mondo dell’animazione con quello dei giochi di ruolo. Narra la storia di due fratelli nella loro vita quotidiana. Takeshi, 14 anni, è un novello programmatore di videogiochi e vuole creare un gioco per il suo fratellino malato, Hiroshi, suo più grande e assiduo fan. Mentre il gioco è ancora in via di sviluppo, Takeshi deve improvvisare e prende lui stesso il comando di alcuni mostri. Il suo obiettivo è quello di far divertire Hiroshi facendogli affrontare grandi sfide.

Marble It Up: Mayhem! è il nuovo capitolo del platform dedicato alle biglie e realizzato dagli stessi sviluppatori di successi come Marble It Up! e Marble Blast. Il giocatore si troverà ad affrontare livelli pieni zeppi di ostacoli e insidie, ma ci sarà anche una modalità multiplayer intuitiva e caotica.

UFO on Tape: First Contact proporrà al giocatore l’obiettivo di viaggiare attraverso una campagna alla ricerca delle prove sull’esistenza degli UFO. L’originale è stato aggiornato per il supporto ad iPhone X a dicembre 2017, ma questo sequel sarà esclusiva Apple Arcade.

Guildlings è un’avventura narrativa a episodi creata da Asher Vollmer (produttore di Threes), Jamie Antonisse (vincitore di un IGF) e dal team di appassionati sviluppatori indipendenti di Sirvo Studios. Ispirato agli RPG classici, alle avventure punta e clicca e ai giochi visual novel, racconta una divertente storia fantasy di crescita e formazione ambientata in una struttura moderna popolata da dispositivi mobili.

Tutti i i nuovi titoli sono già giocabili su Apple Arcade, tutti inclusi nell’abbonamento di 4,99 euro al mese. Se volete leggere un approfondimento su come funziona il servizio in streaming della società, vi invitiamo a leggere questo approfondimento. Per leggere tutte le novità sul servizio, inclusi i nuovi giochi pubblicati dopo il lancio, invece, vi rimandiamo a questo link.