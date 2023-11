Le novità smart Tineco semplificano la pulizia in casa

Tineco, produttore di elettrodomestici smart, ha presentato nuovi prodotti dedicati alla pulizia della casa.

Gli aspirapolvere senza filo sono diventati un articolo domestico essenziale, che offre comodità e flessibilità agli utenti. Tuttavia, la durata limitata della batteria è una delle principali preoccupazioni dei consumatori: quelle esistenti durano in genere solo 1-2 anni, rendendo inutilizzabile l’intero dispositivo, elemento che compporta dubbi sul rapporto costo-efficacia.

I nuovi prodotti di Tineco promettono una soluzione migliore grazie alle Pouch Cells, batterie al litio con celle “a sacchetto”. Secondo il produttore, queste offrono un’alternativa più sostenibile e sicura. Grazie a un design strutturale più solido, la batteria è protetta da una pellicola e vanta una distribuzione uniforme della corrente che, a detta del produttore, evita un unico accumulo di calore; un nucleo elettrico di qualità consente inoltre di ripristinare rapidamente la temperatura della batteria.

Le batterie con Pouch Cells si trovano nei modelli PURE ONE STATION Pet, FLOOR ONE S7 Combo e FLOOR ONE S7 Steam di seguito descritti:

L’aspirapolvere PURE ONE STATION Pet vanta una funzione di autopulizia a percorso completo. Non è solo il contenitore della polvere ad autopulirsi, ma l’intera macchina (spazzole, tubi, contenitore della polvere e filtro HEPA). L’OmniHub 4-in-1 permette di riportare l’aspirapolvere alla stazione per completare il processo di pulizia. La capacità del vano di scarico è da 3 litri; detriti e polvere possono essere conservati fino a 60 giorni senza doverli svuotare continuamente.

Nel momento in cui scriviamo l’aspirapolvere PURE ONE STATION Pet è disponibile su Amazon a 799 euro.

Le moderne pulizie domestiche prevedono l’utilizzo di diversi strumenti di pulizia e richiedono tempo per ottenere i risultati desiderati e l’acquisto di diversi strumenti FLOOR ONE S7 COMBO vanta lo SwitchPro Motor, che consente al dispositivo di trasformarsi da lavapavimenti ad aspirapolvere, a strumento per le fessure o a mini-spazzola, per pulire facilmente casa. L’acqua dolce viene utilizzata per lavare a fondo il rullo spazzola e il tubo con il sistema autopulente. Il rullo della spazzola ruota in entrambe le direzioni e utilizza l’asciugatura centrifuga dell’aria per rendere la spazzola più soffice e asciutta, riducendo gli odori.

Nel momento in cui scriviamo Tineco FLOOR ONE S7 Combo è disponibile su Amazon a 899 euro.

Nelle pulizie domestiche, alcune macchie rappresentano una vera e propria sfida: basti pensare alle case con bambini piccoli e animali, che preferiscono soluzioni prive di sostanze chimiche. La tecnologia HyperSteam di FLOOR ONE S7 Steam promette una pulizia ad alta temperatura, assicurando un ambiente igienico. Con due modalità per i grandi pasticci o per le singole macchie ostinate, il vapore si disperde a una temperatura di 284° F ed elimina il 99,9% dei batteri nocivi.

FLOOR ONE S7 Steam – è disponibile su Amazon a 699 euro.