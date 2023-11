Tesla ha installato oltre 1 GWh di batterie Powerwall in Europa

Tesla ha raggiunto un traguardo significativo nella diffusione dei Powerwall in Europa, come annunciato dalla società statunitense questa settimana.

Nel comunicato del mercoledì su X, Tesla ha dichiarato che la sua flotta di Powerwall in Europa ha superato l’incredibile soglia di 1 Gigawatt-ora (GWh) di capacità di accumulo, sufficiente a fornire energia a circa 41.000 famiglie per 12 ore. Questa notizia rappresenta l’ennesimo successo nel continuo impegno di Tesla nel fornire soluzioni di accumulo energetico in Europa, Nord America e oltre.

I sistemi Powerwall di Tesla, accoppiati con i pannelli solari, sono progettati per immagazzinare l’energia solare. Questa risorsa può essere utilizzata per alimentare le abitazioni degli utenti, ricaricare i loro veicoli elettrici (EV) o essere reinserita nella rete elettrica.

Come dimostrato in precedenti applicazioni dei sistemi Powerwall, comunità di proprietari di case dotati di questa tecnologia possono efficacemente creare grandi batterie distribuite, il cui surplus di energia può essere venduto alla rete durante i picchi di domanda o conservato per affrontare interruzioni di corrente.

Il concetto di batterie distribuite è chiaramente evidente nei programmi di Tesla denominati Virtual Power Plant (VPP), già testati con successo negli Stati Uniti in California, Texas, Massachusetts e, più di recente, nel territorio statunitense di Porto Rico. Simili sperimentazioni sono state condotte anche al di fuori degli Stati Uniti, in Australia e Giappone.

A proposito, lo scorso aprile l’operatore di servizi pubblici tedesco TransnetBW ha condiviso i risultati di un programma pilota che impiegava i Powerwall di Tesla per testare la flessibilità aggiuntiva della rete. Il CFO dell’azienda, il Dott. Rainer Pflaum, ha affermato che la tecnologia potrebbe “contribuire in modo affidabile alla stabilità della rete e supportare la transizione verso il 100% di energia verde nella rete”.

Il progetto denominato “PV-Shift” ha coordinato l’installazione dei Powerwall di Tesla, e i risultati del pilota evidenziano notevoli potenzialità di risparmio grazie all’aggiunta di flessibilità alla rete elettrica. La società ha esortato il governo a definire regolamentazioni per agevolare l’implementazione di questa tecnologia.

Con il raggiungimento da parte di Tesla del traguardo di superare 1 GWh nella flotta di Powerwall in Europa, l’infrastruttura è già operativa e in espansione, aprendo la strada a ulteriori programmi VPP simili in tutto il continente.

Anche se Tesla non ha ancora condiviso ufficialmente piani per un tale progetto, l’esperienza positiva con i precedenti VPP suggerisce che potrebbe essere solo una questione di tempo prima che un nuovo progetto venga annunciato.

Tutti gli articoli di macitynet su veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili in questa sezione del sito.