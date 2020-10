Nuovo iPad Air già su Amazon con un risparmio di 120 euro, sbrigatevi a comprare

Il nuovo iPad Air si ordina anche su Amazon e a quanto pare anche con uno sconto molto importante. Almeno questo è quel che si deve dire vedendo che il modello da 64 GB con rete cellulare del tablet è ordinabile a 689 euro invece che 809 euro, il prezzo di listino.

Il dispositivo, lo ribadiamo, è quello appena rilasciato e da oggi acquistabile ovunque con spedizione dal 24 ottobre. Quindi siamo parlando dell’iPad Air con nuovo fattore di forma e stile ispirato a quello di iPad Pro. Queste le sue caratteristiche

Display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone e ampia gamma cromatica P3

Chip A14 Bionic con Neural Engine

Touch ID nel tasto laterale

Fotocamera posteriore da 12 MP, fotocamera frontale FaceTime HD da 7 MP

Connettore USB-C per ricarica e accessori

Compatibilità con Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio e ApplePencil (2ªgenerazione)

Questo iPad costa nella versione senza rete cellulare 669 euro e nella versione con rete cellulare 809 euro. Su Amazon al momento il colore argento con rete cellulare costa lo stesso prezzo della versione senza. Non sappiamo se si tratta di un errore di prezzo oppure di uno sconto applicato in maniera specifica e calcolata, ma vale la pena di provare ad acquistare sapendo che con Amazon si può sempre rinunciare all’ordine in qualunque momento.

Click qui per comprare il nuovo iPad