Nvidia GeFoce Now, la pubblicità colpisce i giochi in streaming

Nvidia ha inviato una mail agli utenti della formula gratuita di GeForce Now per avvisarli che la pubblicità apparirà a partire da martedì 5 marzo 2024. Il servizio cloud gaming è stato offerto gratuitamente ma con alcune limitazioni: sessioni di gioco limitate a un’ora, risoluzione inferiore e server non prioritari.

Oltre a questi limiti, gli utenti non paganti devono aggiungere le pubblicità, anche se a quanto pare l’azienda non le proporrà durante i giochi. Gli spot dovrebbero durare al massimo due minuti e verranno mostrati prima della sessione di un’ora.

Si tratta dunque di un solo blocco di spot e pubblicità prima di ogni sessione di un’ora in GeForce Now, molto ragionevole rispetto a quanto fa YouTube diventato, soprattutto, negli ultimi tempi inguardabile per l’eccesso di pubblicità mostrata.

Nvidia incoraggerà ovviamente gli utenti a sfruttare gli abbonamenti a pagamento. Con l’abbonamento Premium da 10,99€ al mese si ottiene accesso prioritario ai server premium, sessioni di gioco di 6 ore, risoluzione fino a 1080p e supporto fino a 60 fps.

Invece l’abbonamento Ultimate (21,99 € al mese) prevede l’uso di un sistema GeForce RTX 4080 | RTX ON, accesso esclusivo ai server RTX 4080, sessioni di gioco di 8 ore, risoluzione fino a 4K e supporto fino a 120fps.

All’inizio di quest’anno ha Nvidia riferito dell’arrivo di una novità denominata Day Pass, ovvero un pass di durata giornaliera, prezzo 3,99$ o 7,99$ per e l’Ultimate Day Pass) che dovrebbe essere disponibile a breve, permetterà agli utenti di provare il servizio nelle versioni Priority e Ultimate, senza doversi impegnare necessariamente per uno o sei mesi.

Altra novità è Cloud G-Sync tecnologia che fa coincidere la velocità dell’azione a schermo con la frequenza di aggiornamento dei monitor “G-Sync compatibili”, con ovvii vantaggi in termini di fluidità.

GeFoce Now su Mac

Ricordiamo che l’app GeForce Now per macOS è ottimizzata per i nuovi processori Apple Silicon della serie M, così da poter giocare in modo più fluido per tutti gli utenti Mac con nuovi processori

Il servizio GeForce Now (qui la nostra recensione) è disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo, inclusi iPhone, iPad e smart TV Android.

Nvidia è il fenomeno AI

Con l’avvento dell’AI i chip Nvidia sono i più richiesti per data center e AI nel cloud, facendo esplodere fatturato e quotazione in borsa: Nvidia ha superato Amazon e Google per valore di mercato ed è diventato il costruttore di chip più importante al mondo.