Avviatore, compressore, powerbank, LED, il tuttofare per auto a solo 85 euro

Già in altre occasioni vi abbiamo presentato dispositivi multifunzione, in grado di assistervi nelle piccole emergenze in cui potreste incorrere con la vostra auto, ma l’avviatore di Biuble, compressore e powebank che vi presentiamo oggi a 85€, grazie ad un generoso coupon del 35%, è davvero un prodotto che tutti dovrebbero tenere in considerazione.

Booster per batteria

In primo luogo serve come booster. In termini pratici grazie alla batteria interna capace di fornire una corrente di picco di 4250A è in grado di supportare all’avvio un mezzo coa batteria interna in condizioni precarie.

Visto che 1000A vengono considerati sufficienti per tutti gli usi, qui ce n’è a sufficienza per ogni tipo di motore che vi possa venire in mente nella quotidianità. Il produttore lo consiglia per avviare motori a benzina fino a 10L o diesel 6L di mezzi quali barche, camion, motociclette, camper, trattori e così via.

Compressione fino a 150 Psi

Il Biuble JS006 funziona anche come compressore. Può gonfiare 4 pneumatici da 0 a 35 PSI o da 25 a 36 PSI per circa 12 volte a piena carica. In funzione compressore ha una capacità massima fino a 150 PSI per diversi tipi di pneumatici, con un gonfiaggio continuo per oltre 15 minuti dopo i quali, oppure per evitare di andare oltre soglia di temperatura, si spegne da solo.

A disposizione abbiamo uno schermo LCD che visualizza la pressione in tempo reale e la pressione preimpostata. Dopo aver raggiunto la pressione memorizzata si spegne automaticamente. È anche possibile scegliere sono quattro modalità di gonfiaggio.

Powerbank da 26500 mAh con porta AC

Oltre a ciò funziona anche come powerbank. In pratica ha una batteria interna da ben 26500 mAh che sono più che sufficienti per ricaricare qualunque cosa possa venirvi in mente e per molte volte. Può funzionare per un telefono, per un tablet, un gadget che si ricaricano con PowerDelivery (a disposizione 2 porte massimo 15W)

C’è anche un porta AC che fornisce fino a 60W. Quindi la batteria è in grado di ricaricare anche un computer oppure un accessorio, come un frigorifero o un aspirapolvere, del tipo che potremmo collegare alla porta dell’accendisigari. Inclusa nella confezione c’è proprio un adattatore che consente di collegare questa particolare categoria di accessori.

Lampada LED da 400 lumen

Infine Biuble JS006 ha anche una potente luce LED da 400 lumen. Serve per illuminare la zona dove dovremo operare, ad esempio il motore o per trovare la valvola dello pneumatico quando siamo, magari, per strada o dentro ad un garage dove don si vede molto bene.

Lo sconto del 35%

L’accessorio è ben disegnato, ha una maniglia per il trasporto e uno sportello per riporre in ordine tutti gli accessori (tra cui valvole per il gonfiaggio, adattatori e cavi di ricarica). Il prezzo del Biuble JS006 sarebbe di 130€ ma grazie ad un coupon del 35% lo pagate solo 85€, molto meno di altri concorrenti meno potenti e accessoriati.

