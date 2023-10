Nvidia GeForce Now, aumentano i prezzi dei giochi in streaming

A partire dal primo novembre sarà necessario pagare un po’ di più per il servizio di cloud gaming di GeForce Now di NVIDIA. L’azienda ha aumentato i prezzi dell’abbonamento per GeForce Now iin Europa e in Canada “per tener conto dell’aumento dei costi operativi in queste aree”. Ecco di quanto sarà l’aumento in Italia.

In Italia, i prezzi aumentano da 9,99 euro a 10,99 euro per il piano mensile priority, mentre per quello semestrale il costo passa da 49,99 euro a 54,99 euro, quindi 5 euro in più per questo piano.

Se, invece, il riferimento è per il livello Ultimate, il prezzo mensile sale di 2 euro, passando da 19,99 euro a 21,99 euro. Il piano Ultimate semestrale, invece, passa da 99,99 euro a 109,99 euro, con un rincaro di 10 euro.

Infine, il piano Founder Ultimate sarà di 19,99 euro al mese, e 99,99 euro per il piano semestrale. Non ci saranno, invece, aumenti per i Founders per il piano Priority.

Ovviamente il rincaro dei prezzi andrà a riflettersi anche nelle carte regalo dell’abbonamento. Per le prossime due settimane si porteranno acquistare ai prezzi attuali, dopo il 1° novembre invece saranno applicate le nuove tariffe. Da notare, che le carte regalo acquistate prima dell’aumento dei prezzi potranno essere utilizzate anche dopo l’1 novembre.

Quindi per risparmiare è possibile sottoscrivere un abbonamento prima dell’aumento dei prezzi che entra in vigore il primo novembre, massimizzando il risparmio con i piani semestrali, oppure acquistando carte al prezzo attuale che si potranno impiegare anche dopo gli aumenti.

GeFoce Now su Mac

Ricordiamo che l’app GeForce Now per macOS è ottimizzata per i nuovi processori Apple Silicon della serie M, così da poter giocare in modo più fluido per tutti gli utenti Mac con nuovi processori.

Ricordiamo che NVIDIA aveva implementato il supporto M1 l’anno scorso, anche se attraverso Rosetta, un processo di traduzione che consente alle app basate sull’architettura x86-64 di funzionare sui chip di Apple.

Il servizio GeForce Now (qui la nostra recensione) è disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo, inclusi iPhone, iPad e smart TV Android.

