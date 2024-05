NVIDIA impiega AI ovunque e non potrebbe più farne a meno

Pubblicità

Gli utili per NVIDIA continuano a crescere, i ricavi sono più che triplicati nell’ultimo trimestre e si trova ora a competere in ambiti nei quali fino a pochi anni addietri sembravano riservati a Intel e AMD, merito anche di Apple che, decidendo di fare da sola i suoi processori, ha dato una spinta ai chip su base ARM anche nel mondo desktop, ponendo le basi per l’ingresso di Qualcomm con gli Snapdragon X e tutto ciò che potrebbe accadere d’ora in poi.

Tutti gli ambiti nei quali ha a che fare NVIDIA sembrano diventare oro; si vocifera di un possibile sbarco di suoi processori su futuri “AI PC” e l’AI ormai “alimenta” tutto ciò che fa l’azienda, offrendo potenza di calcolo, strumenti e algoritmi che servono ai team per lavorare al meglio.

Nvidia sfrutta l’AI anche nella progettazione dei chip: lo ha riferito Jensen Huang (CEO dell’azienda) in una chiacchierata con Stripe, spiegando che tra i suoi obiettivi c’è anche quello di trasformare l’azienda in una sorta di gigantesca Intelligenza Artificiale.

L’IA ha modificato anche il lavoro di NVIDIA internamente, al punto che a detta del CEO non è più possibile progettare chip senza questa tecnologia, sfruttata per perlustrare soluzioni che sarebbe altrimenti molto più complicato esplorare, consentendo oltretutto di risparmiare costi e tempo.

Huang spiega che l’IA consente di individuare come risparmiare l’energia assorbita dai chip, come aumentar le prestazioni di questi ultimi, e anche la creazione di molti software, a suo dire, non sono più concepibili senza l’AI, impensabili senza il supporto alla compilazione di strumenti in grado di segnalare migliorie, falle ed errori nella programmazione.

“Voglio che tutti, che ogni organizzazione nella nostra società sfrutti l’IA in modo intensivo; voglio trasformare Nvidia in una grandiosa IA”, ha riferito Jenseng, spiegando ancora di non essere preoccupato su questioni relative alla perdita di posti di lavoro: “La vostra società non fallirà a causa dell’IA. La vostra società fallirà perché un’altra società ha usato l’IA”.

