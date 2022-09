Samsung prende in giro Apple per presunta mancanza di innovazione

Samsung continua la sua campagna pubblicitaria di denigrazione nei confronti di Apple. Dopo un primo spot diffuso a inizio mese intitolato “Buckle Up” (“allacciate le cinture”) che provava a mettere in ombra l’iPhone, l’ultima mossa consiste in una serie di tweet nei quali si evidenzia l’assenza di un iPhone pieghevole e altri tweet per affermare che la fotocamera da 48 megapixel di iPhone 14 Pro è roba già vista e che il suo Galaxy S22 vanta i 108 megapixel.

«What the Flip, Apple?» si legge in un primo tweet, un gioco di parole (what the flip significa anche “che accidenti”, “e che diavolo”) per sottolineare la data di lancio del primo dispositivo pieghevole di Samsung. Un secondo tweet recita «What’s the hold on the Fold, Apple» (traducibile più o meno in “Che si dice del Fold, Apple?”) ancora una volta con l’indicazione della data da quando sono disponibili i suoi pieghevoli.

Non è la prima volta che Samsung prova a denigrare Apple nei suoi spot e pochi giorni addietro è stato diffuso anche uno spot intitolato “Join the flip side” per cercare di convincere gli utenti a passare al Galaxy Flip: la pubblicità parte con un utente Flip4 che mostra il telefono a quello che – si presume – dovrebbe essere un utente iPhone, evidenziando caratteristiche come la possibilità di collocare il telefono su un piano per scattare selfie di gruppo. L’utente preso di mira afferma: “Non passerei mai a Samsung. Adoro il mio telefono”, facendo leva sulla “cocciutaggine” degli utenti Apple, che rifiutano di provare dispositivi di altre aziende. Lo spot prosegue con l’utente iPhone ossessionato dal modo come il Flip4 si piega, osservando piegature dappertutto: aprendo e chiudendo il frigorifero, un libro, il sedile di un water, guardando piegare un pezzo di pizza, mentre fa yoga, guardando un monopattino, ecc. pensando continuamente “Ho sempre amato comprare lo stesso telefono”, “Non cambierei mai” e “Non farà mai lo switch a Samsung Alla fine l’utente si sveglia dall’incubo, cerca di piegare il suo telefono a metà e non riuscendoci compra il Galaxy Z Flip4.

