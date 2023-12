Gimbal manfrotto MVG460 per reflex solo 129 euro su Amazon

Appassionati di fotografia o videografia all’ascolto, ecco il regalo ideale da fare, o da farvi. Il nuovo Gimbal Manfrotto MVG460 potrebbe essere l’accessorio da mettere in borsa, prima di una spedizione videografica. Con un sistema di bloccaggio indipendente per ciascuno dei suoi 3 assi, questa gimbal è progettata per eliminare le vibrazioni e garantire una stabilità massima. Il prezzo è davvero competitivo, solo 129 euro su Amazon nel momento in cui scriviamo.

Uno dei punti di forza di questa gimbal è il suo innovativo sistema di bloccaggio indipendente. Ogni asse è dotato di un meccanismo di bloccaggio che elimina le vibrazioni indesiderate, consentendo all’utente di catturare immagini e video estremamente fluidi e stabili. Che si stia filmando un video verticale per TikTok o creando un time-lapse, il gimbal Manfrotto è pronto a offrire la massima stabilità.

La compatibilità con gli standard Manfrotto e ARCA Swiss rende questo gimbal Manfrotto estremamente versatile, risultando ideale per fotografi, videografi, vlogger e blogger che cercano un dispositivo adatto a una vasta gamma di situazioni, dalle riprese dinamiche ai selfie perfetti.

Dispone di un display LCD touch screen che semplifica il controllo operativo di tutte le funzioni del gimbal. Con un’unica mano sarà possibile cambiare modalità, regolare la rotazione, la messa a fuoco, lo zoom e gli altri parametri. Questo rende l’esperienza di utilizzo estremamente intuitiva, consentendo di concentrarsi sulla creatività, senza preoccuparsi della complessità tecnica.

Il gimbal Manfrotto è anche dotata di vari accessori inclusi, come caricabatterie e batterie. Inoltre, grazie all’app Manfrotto Gimbal, sarà possibile controllare il dispositivo e regolare le impostazioni da remoto. Questa funzionalità aggiuntiva offre un ulteriore livello di comodità e flessibilità durante le sessioni di ripresa.

Il gimbal ha un costo molto contenuto di 149 euro, ma al momento in cui scriviamo è disponibile in sconto a 129 euro, direttamente su Amazon a questo indirizzo.