DJI Mini 3 Pro al prezzo più basso di sempre, solo 740€

Se siete appassionati di droni e volete quello che viene considerato il miglior prodotto nel campo consumer, tanto buono da meritarsi nel nome una menzione si professionisti del volo, andate subito su Amazon dove comprate al prezzo più basso di sempre il DJI mini 3 Pro a 749 € invece che 1000€

Stiamo parlando dell’ultimo modello in ordine cronologico tra quelli rilasciati da DJI. Tra i suoi punti di forza una serie di funzioni molto avanzate in un peso inferiore ai 250 grammi , quindi senza necessità di patentino per pilotarlo ma si segnalano anche un enorme numero di novità rispetto al DJI mini 2

bracci ed eliche sono stati ridisegnati per aumentare l’aerodinamicaì

il tempo di volo, che adesso arriva a 34 minuti con una singola ricarica

con una singola ricarica per la prima volta in un drone di questa fascia abbiamo il rilevamento degli ostacoli anche lateralmente e di fronte su cui si basa Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 4.0,

La fotocamera ha un sensore CMOS da 48 MP da 1/1,3 pollici con pixel da 2,4 micrometri e un’apertura f/1,7

Registra video fino a 4K a 60fps

Offre la funzione Riprese verticali, per creare scatti verticali ideali per i social media

Il range di volo dichiarato è di 12 km

Include il l nuovo telecomando

Macitynet ha provato il DJI Mini 3 qui. In questo articolo lo presentiamo a confronto con il DJI Mini 2 e il DJI Mini Se. L’abbiamo anche inserito, ovviamente, nella nostra lista dei migliori droni del momento.

Il DJI Mini 3 Pro costerebbe 1000 euro. Amazon lo sconta per la prima volta in maniera massiccia permettendovi di risparmiare 250€. Lo pagate infatti 740€ invece che 1000, uno sconto del 26%

Si acquista a partire da qui