Offerta: mascherine KF94 a 1,60 euro l’una, lampade sterilizzatrici UV a 15 euro

Nuova offerta per chi è alla ricerca di mascherine: su Cafago quelle di tipo KF94 sono proposte in pacchi da 20 unità al prezzo di 1,60 euro ciascuna.

KF94 è lo standard sudcoreano equivalente all’europeo FFP2, quindi con un buon livello filtrante. Questo tipo di mascherina viene generalmente impiegato nell’industria tessile, siderurgica, nei laboratori di analisi e dagli operatori sanitari o personale esposto a rischi basso-moderati.

Proteggono le vie respiratorie da polveri, nebbie e fumi di particelle con un livello di tossicità compreso tra il basso e medio la cui concertazione arriva fino a 12 volte il valore limite previsto dalla normativa attualmente vigente. Nello specifico, hanno una capacità filtrante di almeno il 94% delle particelle sospese nell’aria e una perdita verso l’interno minore dell’8%.

Tutto il pacchetto costa quasi 32 euro e, come dicevamo, contiene 20 mascherine, perciò il costo unitario si aggira intorno all’euro e sessanta.

Se invece avete bisogno di uno strumento per igienizzare con efficacia luoghi e oggetti di uso comune, al momento potete comprare in sconto a 15 euro una lampada sterilizzatrice UV. Si tratta di un dispositivo che, a detta di quanto viene riportato nella scheda tecnica, è in grado di eliminare virus e batteri presenti nell’aria oppure sulle superfici, mentre non può e non deve essere usata per tentare di sterilizzare il proprio corpo in quanto le radiazioni UV sono molto pericolose per l’uomo.

Pertanto è importante non esporre la luce diretta ad occhi e corpo, specialmente dopo un periodo di tempo prolungato. Come dicevamo questa lampada sterilizzatrice UV è in offerta lampo: la trovate su Cafago al prezzo di soli 15 euro. Visto il delicato momento che stiamo vivendo specifichiamo che nella scheda non viene fatta alcuna menzione di virus e deve essere quindi chiaro che non può purtroppo essere un’arma contro il coronavirus.

Entrambe le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.