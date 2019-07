Offerta Prime Day: Samsung Q64R 65 pollici QLED con Apple TV a 1049 euro

Chi fosse alla ricerca di una TV di fascia alta, il Prime Day Amazon propone al momento la Samsung Q64R (2019) 65 pollici QLED a 1049 euro, in sconto del 43%. L’offerta durerà poche ore, o comunque fino ad esaurimento scorte, ragion per la quale vi consigliamo di approfittarne. Clicca qui per comprarla.

La TV propone un pannello QLED da 65 pollici, com tecnologia Q HDR, che permette di apprezzare anche gli oggetti in ombra , esaltando le sfumature di colore. La tecnologia Quantum HDR analizza, invece, la scena fotogramma per fotogramma e regola l’illuminazione per esprimere al meglio la luminosità specifica di ogni momento.

La TV in offerta è dotata anche di tecnologia Quantum Dot, coprendo la gamma di colore 100% per proporre all’utente colori sempre realistici sia nelle scene buie, che in quelle molto luminose. Q Style farà sì, invece, che quanto il televisore è spento, grazie alla Funzione Ambient Mode, lo schermo si mimetizzerà con il design della stanza, potendo proiettare le immagini preferite.

Samsung Q64R è dotata di processore Quantum 4K che offre un algoritmo di upscaling per immagini più nitide, con la luminosità dello schermo e il suono che si adattano alle caratteristiche della stanza e alla scena mostrata. In dotazione un telecomando universale che permetterà di gestire diverse periferiche, dal decoder alla console da gioco, dalle app alla TV dal vivo.

Inoltre, la TV supporta anche l’assistente vocale Bixby, per rispondere alle richieste vocali dell’utente, che andranno oltre la semplice gestione del TV. Devi solo chiedere.va tecnologia Quantum Dot di Samsung, il tuo QLED arriva al 100% di volume colore per regalarti colori realistici sia in scene buie che in quelle molto luminose.

Tra le particolarità anche la compatibilità Airplay 2 e l’app integrata Apple TV, presente su tutte le TV top Samsung 2019.

Solitamente ha un listino di 1699 euro, ma al momento la si potrà acquistare a 1049 euro. Clicca qui per comprarla.