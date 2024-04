Proiettore Android Magcubic, solo 78 euro in offerta

Se siete alla ricerca di un piccolo proiettore, magari per la stanza dei bambini, che abbia comunque Android integrato per un’esperienza completa, ecco allora quel che fa per voi. questo Proiettore Magcubic costa meno di 80 euro direttamente a questo indirizzo.

Al suo interno ospita il sistema operativo Android 11, che consente di beneficiare di molte delle app di streaming presenti sullo store Google. Offre una risoluzione full HD, anche se in realtà è possibile caricare anche i propri filmati 4K, che comunque saranno visualizzati alla risoluzione inferiore.

A livello di connettività gode di Wifi dual band e BT5.0, in modo da essere sempre collegato alla rete, potendo anche collegare delle periferiche bluetooth esterne.

Come già anticipato, l’utilizzo che se ne può fare, ad esempio, è quello di installarlo nella camerata dei propri figli, ma anche utilizzarlo in mobilità, potendo trasformare qualsiasi spazio in un piccolo cinema portatile.

Sebbene si tratti di una periferica low cost, gode di correzione automatica, così da assicurarsi di non avere distorsioni nella proiezione dell’immagine. Al suo interno propone una GPU Cortex-A53 Allwinner H713 e un processore ARM quad-core, che supporta supporta le API OpenGL ES3.2, Vulkan 1.1 e OpenCL2.0.

La risoluzione è di 1920×1080, mentre la luminosità arriva a 390 Ansilumen. Interessante anche notare che la diagonale proiettata può arrivare addirittura a 150 pollici, con un minimo di 30 pollici.

Al momento lo si può acquistare in offerta su Aliexpress direttamente a questo indirizzo, dove costa meno di 80 euro. Da notare che tra i metodi di pagamento vi è pure PayPal, certamente sinonimo di sicurezza per chi acquista.