Il Kindle Paperwhite 16 GB in sconto a 129,99 €

Nella ondata di sconti del Prime Day trovate anche in offerta il Kindle Paperwhite. Questo modello più sottile e leggero della versione precedente, con due settimane di autonomia e resistente all’acqua, lo pagate soltanto 129,99 euro anziché 159,99 euro.

Si tratta dell’ebook reader di Amazon più amato dagli utenti che migliora tutte le caratteristiche salienti del modello precedente: presentato a fine 2021, ha uno schermo da 6,8″, lo schermo è da 300 ppi E’ infatti spesso solamente 8,18 millimetri e pesa 205 grammi. Come tutti i Kindle permette di leggere sempre e ovunque, anche all’aperto sotto la luce diretta del sole, grazie allo schermo senza riflessi e una autonomia che si misura in settimane.

Lo schermo è a filo dello chassis ma soprattutto il nuovo Kindle Paperwhite eredita una caratteristica cruciale dei modelli superiori e, finalmente, è resistente all’acqua. In questo modo gli appassionati della lettura possono leggere ovunque, in completo relax nella vasca da bagno, così come a bordo piscina o in spiaggia, senza temere di danneggiare irreparabilmente la propria biblioteca digitale portatile.

Lo spazio di archiviazione interno è da 16 GB, permettendo così di conservare non solo migliaia di ebook, ma anche di avere sempre a disposizione contenuti ancora più ricchi, audiobook e file di grandi dimensioni. Per leggere in ogni condizione, anche nel buio più completo, il nuovo Kindle Paperwhite è dotato di 17 LED integrati che permettono di regolare la retroilluminazione secondo le esigenze e i gusti personali di ciascun utente.

La versione in sconto a 129,99 € è quella con con pubblicità (nota anche come “Con offerte speciali”) che mostra un salvaschermo sponsorizzato e non intrusivo quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby. Senza pubblicità costa poco di più 139,99 € (invece che 169,99 €).