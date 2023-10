Offerte top Adobe, su Amazon sconti fino al 43%, Creative Cloud inclusa

Dopo la festa degli conti, non solo restano ancora in promozione Photoshop Elements 2023 (a 44,99€), un software per il mondo consumer, e il pacchetto Photography Plan (88,19€) ama anche il prodotto di bandiera di Adobe, la Creative Cloud che costa 439,99 € (invece che 756 €)

La Creative Cloud Standard ha bisogno di poche presentazioni. Include praticamente tutta l’offerta Adobe:, tra cui i software desktop Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Adobe XD, Premiere Rush, Premiere Pro, After Effects, Dimensions, Acrobat Pro DC, quelli mobili Photoshop Sketch, Photoshop Mix, Photoshop Fix, Photoshop Express, Illustrator Draw e i svizi online Adobe Fonts, Portfolio, Behance.

Lo sconto rispetto ai 756 euro del prezzo ufficiale, viene applicato al check out. Troverete il vostro codice nella sezione La Mia Libreria Software di Amazon. Se siete già abbonati alla CC di Adobe potete con questo codice prolungare di un anno la disponibilità del software. Poi, ovviamente se al termine di un anno non vorrete più rinnovare l’abbonamento, potrete tranquillamente farlo scadere e non spendere più un euro.

Lo sconto da 772 a 448,95 euro rappresenta un ribasso del 43% sul prezzo di listino ufficiale. In pratica si paga quello che si abbona per la prima volta ma qui lo sconto Amazon è aperto a tutti, inclusi quelli che hanno già un piano annuale.

Vi segnaliamo anche per studenti e docenti la promozione che permette di avere in sconto la versione educational a 137,19 euro invece che 237 euro per un anno.

In sconto si trovano anche altri prodotti professionali ad esempio il Photography Plan che include Lightroom e Photoshop (in sconto a 88,19 euro), un pacchetto in pratica che offre tutto quello che serve per migliorare le immagini. Lightroom è destinato al miglioramento e all’organizzazione delle immagini, mentre Photoshop è tutto dedicato al fotoritocco con strumenti impareggiati da qualunque concorrente. L’abbonamento ha una durata di 12 mesi e include spazio di archivazione per 20 GB.

Sconto infine anche per, Adobe Express Premium. Si tratta di una versione semplificata e utile al mondo dei creatori di contenuti per Internet o consumer dei alcuni strumenti di creatività digitale (più informazioni qui). Include l’accesso alle versioni premium di Adobe Premiere Rush (desktop, iOS e Android), Adobe Photoshop Express (iOS e Android), Adobe Spark Video (iOS) e Adobe Spark Page (iOS) oltre a 100 GB di spazio di archiviazione cloud, elementi e template premium, l’intero archivio fotografico Adobe Stock in versione limitata, font e funzioni premium. Si compra a 63,69 € per un anno di utilizzo.