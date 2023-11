Black Friday, repeater Wi-Fi TP-Link Mercusys ME10 a 9,99€, prezzo che fa ridere

TP-Link Mercusys ME10 è un validissimo e molto economico repeater Wi-Fi. la sua peculiarità, il favorevole rapporto tra prezzo e prestazioni, viene oggi esaltato nel contesto del Black Friday ancoa di più: lo pagate infatti solo 9,99€.

Stiamo parlando di un prodotto low cost con specifiche piuttosto basiche ma comunque utilissimo per raggiungere con il Wi-Fi angoli che non sono coperti o che hanno una copertura insufficiente. Il suo compito è raccogliere il segnale da un trasmettitore Wi-Fi e amplificarlo.

Parliamo di un repeater da 300 Mbps su frequenza 2.4GHz (niente 5GHz) facile da installare: basta premere il tasto WPS per sincronizzare l’Extender con il Router ed estendere il segnale Wi-Fi. Ha un indicatore LED per capire il posizionamento più adatto per ottimizzare le performance dell’Extender e offre anche una porta Fast Ethernet 10-100 per connettere PCs, IPTV e console di gioco.

Oltre a questo grazie alla porta Ethernet può funzionare anche come nuovo punto di accesso Wi-Fi. In pratica si prende una rete cablata e la si trasforma in rete wireless.

Come accennato TP-Link Mercusys ME10 costa poco, 18 euro secondo il listino del produttore, ma oggi grazie al Black Friday lo pagate solo 9,99 €. Un prezzo ridicolo