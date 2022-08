Offerte Amazon 11 agosto fino al 65% su Apple, Soundcore, yeedi, Omron, SwitchBot, Seven – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Gli spazzolini elettrici Oral-B sono in sconto per l’estate fino al 17 agosto

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2799,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Garmin Dash Cam Mini 2, 1080p angolo 140 gradi, controllo vocale, sorveglia l’auto in sosta, salvataggio in cloud, Nero In offerta a 124,00 € – invece di 124,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Anywhere 3 for Mac – Wireless, scorrimento rapido, ogni superficie, 4K DPI, pulsanti personalizzabili, USB-C, Bluetooth, compatibile MacBook Pro, MacBook Air, iMac, iPad – Grigio In offerta a 59,99 € – invece di 73,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-77Q1T0BW 870 QVO SSD Interno, 1 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2009,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 667,00 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Novità Apple AirTag In offerta a 29,99 € – invece di 35,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 64 GB, USB 3.1, fino a 150 MB/sec, grigio In offerta a 13,19 € – invece di 21,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 159,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO Scheda Di memoria Da 128 GB SDXC Fino A 170 Mbs, Nero In offerta a 35,26 € – invece di 56,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 21,53 € – invece di 61,99 €

sconto 65% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 Ct500P2Ssd8 Ssd Interno, 500Gb, Fino A 2400Mb/S, 3D Nand, Nero In offerta a 53,98 € – invece di 68,43 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 SSD Interno-fino a 560 MB/s, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico In offerta a 86,00 € – invece di 122,45 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 12,78 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 95,00 € – invece di 98,35 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Watch4 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute, Fitness Tracker, Batteria lunga durata, Bluetooth, Nero, 2021 [Versione Italiana] In offerta a 169,90 € – invece di 299,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (F27G33), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, D-Sub, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free In offerta a 179,90 € – invece di 259,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24GN53A UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD 1ms, 1920×1080, AMD FreeSync 144Hz, HDMI 1.4 (HDCP 2.2), Display Port 1.2, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a 149,99 € – invece di 219,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Sennheiser GSP 300 Cuffia Microfonica da Gaming Chiusa, Nero/Azzurro In offerta a 59,95 € – invece di 84,52 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Razer Kraken V3 PRO – Cuffie Wireless USB da Gaming con Tecnologia aptica (Razer HyperSense, Driver Razer Triforce in Titanio da 50 mm, Hyperspeed Wireless) Nero In offerta a 186,23 € – invece di 186,23 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

JBL CLIP 4 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless con Moschettone Integrato, Design Compatto, Resistente ad Acqua e Polvere IPX67, fino a 10 h di Autonomia, USB, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 4G LTE via SIM, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Inclusa Batteria Ricaricabile da 2020 mAh, Nero/Antracite In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

AVM Fritz!Repeater 1200 AX International (Ripetitore Wi-Fi 6 Dual Band: 5 GHz (fino a 2.400 MBit/s) e 2,4 GHz-Band (info a 600 MBit/s), Porta LAN Gigabit ultraveloce, interfaccia in italiano In offerta a 75,98 € – invece di 89,99 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 2400 International , ripetitore/estensore segnale Wi-Fi AC+N (Dual Band fino a 1.733 MBit/s a 5GHz + 600MBit/s a 2,4 GHz), Rete Mesh, 1x Gigabit-LAN, WPS, interfaccia in italiano In offerta a 83,99 € – invece di 109,99 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 44,99 € – invece di 84,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Smart Band 6, Orologio Smart Xiaomi, Schermo AMOLED 1.56”, Monitoraggio SpO2 e Battito Cardiaco, 30 modalità di fitness, Resistente all’Acqua 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana In offerta a 34,95 € – invece di 44,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

YOSH Custodia Impermeabile Smartphone Borsa – 2 Pezzi 7 Pollici IPX8 Porta Cellulare Subacquea Universale con Cordino Regolabile Finestre Trasparenti per Telefono iPhone Xiaomi Samsung Huawei In offerta a 14,99 € – invece di 17,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Ezviz Lb1 Lampadina Led Smart Wifi 8W 806Lm, Compatibile Con Alexa, E27 Luce Calda Dimmerabile 2700K, Bianco, 6 X 10.9 X 3 Cm [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 9,90 € – invece di 12,90 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo Senza Fili, Batteria Ricaricabile 6000mAh, LED Esterno Ristorante Lampada da Scrivania, Lampada da Comodino in Metallo, Per Soggiorno Camera letto Ufficio Studio. (Argento) In offerta a 47,49 € – invece di 59,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Quntis Catena Luminosa Esterno 16M/53FT, IP65 Impermeabile Collegabili Catena Lampadine da Esterno S14 con 15+1 stoppini di ricambio, Luci da Esterno Giardino per Gazebo Festa Terrazza-Bianco Caldo [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 40,49 € – invece di 44,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Catena Lampadine Solare 8M, Bomcosy Catena Lampadine Solare, S14 Globe Luci Stringa, Catena Luminosa Esterno IP65 Impermeabile, Catena Luminosa Solare per Tende da Cortile Mercato Cafe Portico Partito [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 28,79 € – invece di 39,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno Solare e USB Ricaricabile, Bomcosy 7.64m Dimmerabile Luci da Esterno LED Catene Luminose per Esterni con 12+1 G40 Lampadine Lucine da Esterno per Giardino Terrazza Partito [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Outsunny Ombrellone da Giardino a Braccio Deluxe Inclinabile con Manovella, in Acciaio e Poliestere Φ2.95m, Marrone In offerta a 89,96 € – invece di 99,95 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 14 ago 22

Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Soundcore Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino a 14 ago 22

Cuffie bluetooth Anker Soundcore Life P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 35 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

Syncwire Custodia Cellulare Galleggiante Impermeabile – 2 Pack IPX8 Borsa Smartphone Impermeabile Secca Acquatica Sacchetto per iPhone 11/11 Pro/SE 2/XS Max/XR/X/8/7, Galaxy S10/S9, Huawei, fino a 7″ In offerta a 13,59 € – invece di 21,99 €

sconto 38% – fino a 14 ago 22

Syncwire Custodia impermeabile [7 pollici, 2 pezzi] IPX8 universale impermeabile per iPhone 13/13 Pro/13 Pro Max/13 Mini/12 Mini/12/12 Pro/SE/11/XR/XS/8, Samsung S21/S20. – Nero e blu In offerta a 12,75 € – invece di 21,99 €

sconto 42% – fino a 14 ago 22

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento di yeedi 2 hybird) In offerta a 269,99 € – invece di 399,99 €

sconto 33% – fino a 14 ago 22

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Pulizia Personalizzata, Barriere Virtuali, Controllo App & Alexa In offerta a 239,99 € – invece di 299,99 €

sconto 20% – fino a 14 ago 22

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali In offerta a 379,99 € – invece di 499,99 €

sconto 24% – fino a 14 ago 22

yeedi k700 Robot aspirapolvere Lavapavimenti, Grande serbatoio della polvere da 600ml, 2-in-1 Aspira e Lava, Aspirazione 2000Pa, navigazione smart, Ideale per Peli di Animali, tappeti e pavimenti In offerta a 169,99 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino a 14 ago 22

ETEKCITY Bilancia Cucina Digitale, Bilancia da Cucina Elettronica in Acciaio Inossidabile 5kg/ 11lb con Ciotola Rimovibile, Funzione Tare, Timer Allarme, Indicatore Temperatura, Display LCD, Argento In offerta a 19,54 € – invece di 31,99 €

sconto 39% – fino a 17 ago 22

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio Digitale – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa, clinicamente validato In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a 24 ago 22

OMRON X3 Comfort Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio digitale – Apparecchio per Misurare la Pressione con Bracciale Intelli Wrap, per il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione In offerta a 48,49 € – invece di 64,99 €

sconto 25% – fino a 24 ago 22

OMRON RS1 Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e il Monitoraggio Domestico dell’Ipertensione, si adatta a qualsiasi Corporatura In offerta a 24,99 € – invece di 30,99 €

sconto 19% – fino a 24 ago 22

SwitchBot Smart Curtain Robot – APP e Timer Controllo, Aggiungi SwitchBot Hub per Renderlo Compatibile con Alexa Google Home e IFTTT (Curtain Rod 2, Bianca) In offerta a 72,25 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

SwitchBot Motore Elettrico Intelligente – App Automatizza il controllo del timer, aggiungi SwitchBot Hub Mini per renderlo compatibile con Alexa, Google Home, IFTTT (Curtain Rod 2, nero) In offerta a 72,25 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a 14 ago 22

SwitchBot Smart motore elettrico per tende, App senza fili o controllo automatico del timer, compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, HomePod, IFTTT utilizzando SwitchBot Hub Mini (U-Rail, bianco) In offerta a 67,14 € – invece di 85,00 €

sconto 21% – fino a 14 ago 22

Electrolux E4T1-4ST Tostapane, 925 W, Acciaio Inossidabile, Grigio, 195x173x294mm In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 25 ago 22

Electrolux EKM5540 Impastatrice Planetaria in Acciaio Inox, Motore 1200W e 10 Velocità, con Frusta e Coperchio, 360x370x210mm, Grigio In offerta a 279,99 € – invece di 394,00 €

sconto 29% – fino a 25 ago 22

Trolley Fit Seven Pinkshade, Blu, 35 Lt, 2in1 Zaino con Sollevamento Spallacci per uso Trolley, Scuola & Viaggio In offerta a 78,50 € – invece di 92,90 €

sconto 16% – fino a 21 ago 22

Seven ADVANCED SPACE CHECK, Zaino Unisex – Bambini, Nero, Taglia Unica In offerta a 49,70 € – invece di 81,90 €

sconto 39% – fino a 21 ago 22

SEVEN S.P.A. Zaino scuola – KEYS – Viola – estensibile – 28 LT – elementari e medie – inserti rifrangenti, Taglia unica In offerta a 40,00 € – invece di 74,90 €

sconto 47% – fino a 21 ago 22

Zaino Seven Reversibile – Ledwall – The double – Led su Spallacci Seven In offerta a 35,10 € – invece di 79,90 €

sconto 56% – fino a 21 ago 22

Zaino Seven Advanced, Mexi Girl, Blu, 30 Lt, Doppio scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 38,70 € – invece di 84,90 €

sconto 54% – fino a 21 ago 22

QUICK CASE – Astuccio accessoriato Despicable me – MINIONS In offerta a 21,60 € – invece di 34,90 €

sconto 38% – fino a 21 ago 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).