Offerte Amazon 11 dicembre fino al 50% su Apple, Hisense, SanDisk, Sony, DJI, Trust, JBL, Joby

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Apple iPhone 15 (128 GB) – Azzurro

In offerta a 839,00 € – invece di 979,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 55″ QLED 4K 2022 55A78GQ, Quantum Dot, Smart TV VIDAA, Nero [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 394,99 € – invece di 529,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Atlantis Monitor Portatile 16 Pollici, 1080P Full HD 1920×1080, HDMI/Type_C, Speaker 2x1W, Smart Cover, display IPS, per Notebook/Lapto/Console/Switch/Angolo 170/170, Cavo HDMI 1,5m/Type_C, peso< 1Kg.

In offerta a 135,15 € – invece di 143,82 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme SSD Portatile, Velocità di Lettura Fino a 550MB/s, 1TB, Unità a stato solido

In offerta a 107,91 € – invece di 107,91 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 128GB Extreme PRO scheda SDXC + RescuePro Deluxe fino a 200 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30

In offerta a 29,14 € – invece di 54,62 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SanDisk 128GB Extreme scheda SDHC + RescuePro Deluxe fino a 180 MB/s UHS-I Class 10 U3 V30

In offerta a 23,80 € – invece di 44,47 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony Vlog Camera Fotocamera Digitale Con Schermo LCD Direzionabile E Video 4K, Nero

In offerta a 602,35 € – invece di 800,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Pocket 2 Fotocamera Stabilizzata 3 Assi, Vlog, Video Ultra HD, Foto ad Alta Risoluzione da 64 MP, 1/1.7” CMOS, HDR, Riduzione del Rumore, Timelapse, Slow Motion, Zoom 8x, Livestreaming, Nero

In offerta a 332,81 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Trust Tappetino Mouse XXL 930 x 300 x 3 mm, Fondo in Gomma Antiscivolo, Desk Mat Trama Ottimizzata, Mouse Pad Tappetino Scrivania Grande Ufficio Accessori – Nero

In offerta a 11,99 € – invece di 18,99 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony WH-1000XM4 Cuffie Over-ear Wireless con Noise Cancelling, Tecnologia Bluetooth, Connessione Multipoint, Fino a 30 ore di durata della batteria e Ricarica rapida, Nero

In offerta a 241,99 € – invece di 380,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Charge 5 Wi-Fi Speaker Wireless, Cassa Altoparlante Portatile con Bassi Profondi, Bluetooth e Wi-Fi Integrato, Impermeabile IP67, App JBL One, fino a 20 Ore di Autonomia, Nero

In offerta a 203,99 € – invece di 249,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JOBY PodZilla Large, Treppiede Flessibile con Testa a Sfera, dai Creatori del GorillaPod, Treppiede per Smartphone, Compatibile con iPhone, Fotocamere Mirrorless Compatte, Dispositivi max 2,5kg,Grigio

In offerta a 21,50 € – invece di 33,37 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Manfrotto GT MKBFRTC4GTA-BH Befree Treppiede da Viaggio, Chiusura Twist con Testa a Sfera e Borsa per Sony, DSLR, CSC, Mirrorless, Carbonio Leggero, Portata 12 kg,Nero/Rosso

In offerta a 310,10 € – invece di 403,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lowepro Lens Trekker 600 AW III Borsa per Fotocamera, Nero

In offerta a 264,10 € – invece di 332,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

MegaGear Custodia in Neoprene per Nikon D3500, D5600, D3400 (18-105), D5500, D3300, D5300, D5200, D5100

In offerta a 24,94 € – invece di 35,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Datacolor SpyderCube Mac/Win

In offerta a 34,99 € – invece di 49,90 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Rollei Lumis Key-Light – Luce LED per video con treppiede da tavolo, con telecomando su cavo, per illuminare streaming video e conferenze, 28555, nero

In offerta a 31,99 € – invece di 42,04 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Elgato Green Screen, pannello chroma key retrattile per rimuovere lo sfondo, tessuto antipiega, installazione ultrarapida, per streaming, videoconferenze, su Instagram, TikTok, Zoom, Teams, OBS

In offerta a 129,99 € – invece di 149,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Audio-Technica AT2035 Microfono a condensatore cardioide per la registrazione audio domestica, progetti musicali e sonori, applicazioni in studio professionale e spettacoli dal vivo.

In offerta a 133,50 € – invece di 189,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE VideoMic GO Microfono Shotgun Leggero On-camera per Produzione Cinematografica, Creazione di Contenuti e Registrazione in Location

In offerta a 107,58 € – invece di 107,58 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

RØDE Wireless GO II , nero, Trasmettitore singolo

In offerta a 218,00 € – invece di 249,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Focusrite Scarlett Solo (terza generazione), interfaccia audio USB – Per chitarristi, cantanti e produttori, suono in qualità studio e tutto il software necessario per registrare e creare brani

In offerta a 75,49 € – invece di 92,25 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Focusrite Interfaccia audio USB Scarlett 2i2 per creare brani — registrazioni ad alta fedeltà in qualità studio

In offerta a 106,39 € – invece di 209,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Focusrite Scarlett 4i4 (terza generazione), interfaccia audio USB

In offerta a 149,00 € – invece di 279,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novation Circuit Tracks: sequencer e groovebox con tracce synth, tracce MIDI e tracce drum per creare musica elettronica.

In offerta a 298,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TC Helicon GoXLR Rivoluzionaria piattaforma di trasmissione online con mixer a 4 canali, fader motorizzati, scheda audio ed effetti vocali, ufficialmente supportata su Windows

In offerta a 275,00 € – invece di 549,59 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Stand tastiera in stile z-stile pesanti di Rockjam per pianoforti digitali e tastiere elettroniche – Nero

In offerta a 49,99 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

KORG – LP-380-RW U KORG – LP-380-BK U, Pianoforte Digitale, Tastiera 88 Tasti RH3 (Real Weighted Hammer Action 3),3 Curve di Dinamica, generatore Stereo PCM con Polifonia 120 Voci, 30 Timbri

In offerta a 745,10 € – invece di 909,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

COSTWAY Pianoforte Digitale 88 Tasti, Tastiera Musicale Portatile con Custodia, Pianola Elettronica con 128 Ritmi e Toni, MIDI e Funzione di APP Bluetooth, per Principianti

In offerta a 155,80 € – invece di 168,99 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross Sensore per Porte e Finestre, Incluso Un Hub Meross, Connessione WiFi 2,4GHz, Rilevatore per Sistema di Allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple Home, Alexa, SmartThings

In offerta a 23,29 € – invece di 29,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Lampada Smart da Comodino a LED, abat jour da comodino Portatile Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna LED Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno

In offerta a 32,39 € – invece di 52,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

meross Striscia LED Smart RGB 5M, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant, Luci LED e Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Casa, Festa, Bar, Controllo dall’APP e Vocale

In offerta a 25,27 € – invece di 45,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross WiFi Termostato Smart per Caldaia, Cronotermostato da Parete Intelligente per Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant, Funzione Programmazione, LED Digitale Touchscreen

In offerta a 53,37 € – invece di 79,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).