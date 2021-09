Offerte Amazon 11 settembre fino al 52%: Apple, Canon, Netgear, Invicta, Samsonite

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Apple iPhone 8 64GB Grigio Siderale (Ricondizionato) In offerta a 191,00 € – invece di 191,00 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 985,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Razer Viper Mercury (Amazon Limited Edition), Mouse Gaming cablato ambidestro con tasti ottici (Sensore ottico avanzato 5G Razer con 16.000 DPI reali), Bianco In offerta a 43,31 € – invece di 89,99 €

sconto 52% – fino al scadenza sconosciuta

Sony WH-CH510 – Cuffie wireless on-ear, Compatibile con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 ore, Bluetooth, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Samsung Smart Monitor M5 (S27AM502), Flat 27″, 16:9, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Mirroring, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, USB [Classe di efficienza energetica F] In offerta a 199,90 € – invece di 249,00 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech G203 LIGHTSYNC Mouse Gaming con Illuminazione RGB, Personalizzabile, 6 Pulsanti Programmabili, Sensore per Gaming, Tracciamento a 8.000 DPI, Peso Ridotto – Nero In offerta a 22,99 € – invece di 40,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech C920 HD Pro Webcam, Videochiamata Full HD 1080p/30fps, Audio Stereo Chiaro, Correzione Luce HD, Funziona con Skype, Zoom, FaceTime, Hangouts, PC/Mac/Laptop/Tablet/Chromebook – Nero In offerta a 59,99 € – invece di 103,99 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Hoidokly Caricatore Wireless 3 in 1 Ricarica Wireless Supporto di Caricabatterie Senza Fili Docking per Apple Watch 6/5/4/3/2/1, 7.5W per iPhone 12 Pro/12/SE 2020/11 Pro/XS/XR/X/8 Plus e AirPods Pro [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 31,99 € – invece di 38,99 €

sconto 18% – fino al scadenza sconosciuta

Nuovo Echo Show 8 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente HD con Alexa e telecamera da 13 MP | Antracite In offerta a 129,99 € – invece di 129,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi 11 Lite – Smartphone 6+128GB, 6,55″ AMOLED Dot Display, Snapdragon 732G, 64 MP AI Tripla Camera, 4250 mAh, Boba Black In offerta a 269,90 € – invece di 349,90 €

sconto 23% – fino al scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura Fino a 1.050 MB/s e di Scrittura Fino a 1.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 1 TB In offerta a 139,99 € – invece di 165,66 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart TV P1 32 Pollici, senza Cornice, HD, Triplo Tuner, Android 9.0, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 224,90 € – invece di 279,90 €

sconto 20% – fino al scadenza sconosciuta

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce, Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google, Fino a 16h di Autonomia, Blu In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

sconto 46% – fino al scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria Fino a 12 Mesi, Rilevamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, PC/Mac/Laptop, Grigio In offerta a 9,99 € – invece di 17,99 €

sconto 44% – fino al scadenza sconosciuta

Blue Yeti Microfono Professionale USB a Condensatore Multi-Pattern, per la registrazione, Streaming, Podcasting, Broadcasting, Gaming, Voiceover e altro, Plug ‘n Play su PC e Mac, Nero In offerta a 112,19 € – invece di 149,99 €

sconto 25% – fino al scadenza sconosciuta

Samsonite GuardIT 2.0 – Zaino Porta PC, 15.6 Pollici (44 cm – 22.5 L), Nero (Black) In offerta a 39,99 € – invece di 69,00 €

sconto 42% – fino al scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler 100 G3-DT100G3/128GB USB 3.0, PenDrive, 128 GB, 1 Pezzo, Nero In offerta a 18,99 € – invece di 18,99 €

sconto 0% – fino al scadenza sconosciuta

HP – PC Essential Borsa Tracolla per Notebook fino a 15.6”, Vano Computer Imbottito, Tasca Esterna Verticale, Tasche Organizer, Tessuto Resistente, Maniglie Robuste, Rivestimento Blu Cobalto, Blu In offerta a 12,49 € – invece di 19,99 €

sconto 38% – fino al scadenza sconosciuta

i-Buy Custodia Rigida Compatibile per MacBook Air 13 Pollici Retina 2020 2019 2018(Modello A2179 A1932)+ Copritastiera Trasparente + Pellicola Protettiva – Cristallo Chiaro In offerta a 14,43 € – invece di 16,98 €

sconto 15% – fino al scadenza sconosciuta

WD 1TB Elements Portable, Hard Disk Esterno Portatile, USB 3.0 In offerta a 46,85 € – invece di 77,70 €

sconto 40% – fino al scadenza sconosciuta

Cacciavite Elettrico 6N.m, HYCHIKA Avvitatore Elettrico (Par max 6 N.m, 3.6 V, 2.0 Ah) Luce a LED come Chiave a Cricchetto, Caricatore Cavo CC, 20 PCS Accessori,per DIY, Assemblaggio Mobili In offerta a 18,99 € – invece di 19,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino al scadenza sconosciuta

Metro Laser 100M,Mileseey IP54 Misuratore Laser,Misura di Distanza Digitale Portatile con 2 Livelli di Bolla,Telemetro Laser Distanziometro con Display LCD a 4 Righe e Retroilluminazione più Grande In offerta a 35,53 € – invece di 42,99 €

sconto 17% – fino al scadenza sconosciuta

Catena Luminosa Esterno, 6.8 Metri 16 LED Lampadine Luci da Esterno con 2 Lampadine di Ricambio, LED Catena Luci da Esterno e Interno Decorazione per Festa Matrimonio Giardino Cortili In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% – fino al scadenza sconosciuta

60W Lampada da Garage a LED, Deformabile Illuminazione da Garage con 4 Pannelli Regolabili, per Garage, Magazzino, Officina, Cantina, Palestra, Cucina (6500K, 6000LM, CRI80, E27) In offerta a 10,99 € – invece di 15,99 €

sconto 31% – fino al scadenza sconosciuta

Philips Audio Altoparlante Bluetooth PB603/10 Soundbar TV, Bluetooth, Dolby Atmos, 300 Watt, Subwoofer Senza Fili, HDMI ARC, USB, 2019/2020 Modello, Nero In offerta a 243,99 € – invece di 487,99 €

sconto 50% – fino al 12 set 21

Acer Nitro KG242Ybmiix Monitor Gaming per PC 23,8″, Display IPS FullHD (1920×1080) 75 Hz, 1ms, 16:9, FreeSync, VGA, HDMI (1.4), Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio In, Speaker Integrati, Cavo HDMI Incluso In offerta a 129,90 € – invece di 157,40 €

sconto 17% – fino al 30 set 21

Acer ED270RPbiipx Monitor Gaming Curvo FreeSync, 27″, Display VA Full HD, 165 Hz, 5 ms, 16:9, HDMI 1.4, DP, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, ZeroFrame, Audio Out, Cavi HDMI, DP Inclusi In offerta a 189,90 € – invece di 249,90 €

sconto 24% – fino al 30 set 21

NETGEAR Switch PoE Plus 5 porte GS305EPP, Switch Ethernet Gigabit con 4 PoE+ a 120 W, montaggio desktop o a parete In offerta a 87,99 € – invece di 109,99 €

sconto 20% – fino al 19 set 21

BONTEC sotto scrivania PC CPU Supporto Computer Hoder Salvaspazio per Casa Ufficcio In offerta a 17,84 € – invece di 23,99 €

sconto 26% – fino al 12 set 21

Amazfit T-Rex Smartwatch Braccialetto Orologio Sportivo Sonno Monitor Notifica Chiamata e Messaggio 14 Modalità Sport per Andriod iOS In offerta a 118,91 € – invece di 139,99 €

sconto 15% – fino al 12 set 21

Amazfit Smartwatch GTR 42mm Orologio Intelligente Fitness Tracker 1,2 Pollici Touch Control Display a Ccolori Impermeabile 5 ATM Cronometro con GPS, Contapassi,12 Modalità Sport per Sport In offerta a 69,90 € – invece di 139,99 €

sconto 50% – fino al 12 set 21

Telecamera con fari eufy Security, 1080p, audio a 2 vie, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, (necessari cablaggio esterno e scatola di giunzione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,99 €

sconto 19% – fino al 12 set 21

Canon PowerShot G5 X Mark II Fotocamera digitale compatta In offerta a 799,00 € – invece di 972,00 €

sconto 18% – fino al 4 ott 21

Canon Italia Canon PowerShot G7 X Mark III (20,1 MP, LCD inclinabile 7,5 cm) In offerta a 641,00 € – invece di 815,00 €

sconto 21% – fino al 4 ott 21

Canon PowerShot G7 X Mark III Argento (20,1 MP, pieghevole 7,5 cm) In offerta a 675,00 € – invece di 815,00 €

sconto 17% – fino al 4 ott 21

Canon EOS RP BODY – Fotocamera Mirrorless In offerta a 996,00 € – invece di 1.149,00 €

sconto 13% – fino al 4 ott 21

Canon EOS RP + RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM, Nero In offerta a 1.224,00 € – invece di 1.469,00 €

sconto 17% – fino al 4 ott 21

Canon EOS R Corpo In offerta a 1.576,00 € – invece di 1.879,00 €

sconto 16% – fino al 4 ott 21

Canon EOS R6 Body + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM In offerta a 2.599,00 € – invece di 3.199,00 €

sconto 19% – fino al 4 ott 21

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 cicli, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi In offerta a 13,59 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino al 12 set 21

Amazon Brand ? Eono Supporto TV Parete Inclinabile, Staffa TV per Molti Televisori da 37-70 Pollici a LED, LCD, OLED, Plasma Fino a 60kg, Max. VESA 600x400mm, con Tasselli Fischer, PL2268-LK In offerta a 31,44 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino al 12 set 21

roborock S5 max robot aspirapolvere con Funzione di Pulizia, 2000 Pa, Robot Aspirapolvere con Controllo APP per Peli di Animali, Moquette (nero) In offerta a 399,00 € – invece di 679,00 €

sconto 41% – fino al 12 set 21

Trolley Invicta , Benin Eco-Material, Rosa, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 66,20 € – invece di 84,90 €

sconto 22% – fino al 19 set 21

Astuccio 3 Scomparti Invicta , Paint & Flowers, Blu, Completo di matite, penne, pennarelli In offerta a 20,50 € – invece di 29,90 €

sconto 31% – fino al 19 set 21

Invicta Zaino Jolly Solid Zaino Casual, 38 cm, 22 litri, Blu In offerta a 48,30 € – invece di 60,00 €

sconto 20% – fino al 19 set 21

Invicta Zaino CHAT Colorblock, Arancione-Blu, per Laptop 15,6”, Studio Lavoro e Tempo Lavoro In offerta a 44,10 € – invece di 85,00 €

sconto 48% – fino al 19 set 21

