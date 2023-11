Offerte Amazon 13 novembre fino al 46% su Apple, Belkin, LG, Samsung, Nothing, Roborock

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple Studio Display – Vetro standard – Sostegno a inclinazione e altezza regolabili ​​​​​​​ In offerta a 1969,27 € – invece di 2259,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – Rosa

In offerta a 929,00 € – invece di 979,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro

In offerta a 749,00 € – invece di 879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 979,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 829,00 € – invece di 979,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 299,00 € – invece di 439,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata

In offerta a 749,00 € – invece di 799,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta – M/L. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 459,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) Silver Aluminum Case with White Sport Band (Ricondizionato) In offerta a 329,00 € – invece di 369,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41MM) – Cassa in alluminio Color Mezzanotte con Cinturino Sport (Ricondizionato) In offerta a 324,00 € – invece di 369,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione)

In offerta a 94,99 € – invece di 159,00 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 170,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 20,99 € – invece di 25,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Belkin Caricabatteria da parete GaN a 4 porte da 140 W, adattatore da viaggio con ricarica rapida USB-C PD e porta USB-A, per iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, iPad, MacBook, laptop e altri

In offerta a 109,99 – invece di 139,52 €

sconto 21% – fino a 16 nov 23

Belkin Cavo HDMI ad Alta Velocità Ultra HD (2018), 4K da 2 metri, Supporto 4K/120 Hz e 8K/60 Hz e Dolby Vision/HDR 10, 48 Gbps

In offerta a 36,99 – invece di 67,99 €

sconto 46% – fino a 16 nov 23

USB-C TO HDMI 2.1 CABLE (2M)

In offerta a 38,27 – invece di 46,00 €

sconto 17% – fino a 16 nov 23

Belkin Adattatore USB-C-HDMI 2.1 con cavo (11 cm), supporto 8K a 60 Hz/4K a 144 Hz, HDR, HBR3, DSC, HDCP 2.2, certificato USB-IF/Works with Chromebook, per MacBook, iPad Pro e altri dispositivi USB-C

In offerta a 37,51 – invece di 46,00 €

sconto 18% – fino a 16 nov 23

Belkin Proteggi Schermo ScreenForce TemperedGlass per iPad Pro 11, iPad Air 5 e Air 4 (Proteggi Schermo per iPad Pro 11, Proteggi Schermo per iPad Pro)

In offerta a 29,99 – invece di 42,89 €

sconto 30% – fino a 16 nov 23

Belkin Custodia protettiva con MagSafe per iPhone 13 Pro, rivestimento antimicrobico, materiali resistenti ai raggi UV, magneti integrati e bordi rialzati per proteggere la fotocamera – Trasparente

In offerta a 22,99 – invece di 34,99 €

sconto 34% – fino a 16 nov 23

Belkin Mini Hub a 4 Porte (2 x USB-C e 2 x USB-A) con Cavo USB-C Attaccato, Hub USB-C per MacBook Pro, Chromebook Pixel e Dispositivi USB-C, (F4U090btBLK)

In offerta a 28,63 € – invece di 33,76 €

sconto 15% – fino a 16 nov 23

Belkin Cavo audio da 3,5 mm con connettore Lightning da 0,9 m – Cavo certificato MFi da Lightning ad AUX per iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini e versioni precedenti – Nero

In offerta a 19,99 – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 16 nov 23

Belkin BoostCharge Pro Flex Cavo intrecciato da USB-C a Lightning (1 m), certificato MFi, ricarica rapida Power Delivery da 20 W, per iPhone 14/14Plus, 13, 12, Pro, Max, mini, SE, iPad, altri – Bianco

In offerta a 19,99 – invece di 29,98 €

sconto 33% – fino a 16 nov 23

Belkin Custodia protettiva con MagSafe per iPhone 13 Pro Max, antimicrobica, materiali resistenti ai raggi UV, magneti integrati e bordi rialzati per proteggere la fotocamera– Trasparente

In offerta a 22,99 – invece di 28,50 €

sconto 19% – fino a 16 nov 23

Belkin OVA021zz Proteggi Schermo TemperedGlass Antimicrobico per iPhone 12 Pro / iPhone 12, Riduce i Batteri del 99% sullo Schermo

In offerta a 12,99 – invece di 27,60 €

sconto 53% – fino a 16 nov 23

Belkin TemperedGlass Privacy pellicola Proteggi schermo per iPhone 14 Plus e 13 Pro Max trattata con rivestimento anti-impronte, applicazione facile e senza bolle con supporto Easy Align

In offerta a 16,99 – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 16 nov 23

Belkin – BoostCharge Flex Cavo da USB Type C a Lightning in silicone (2 m), certificazione MFi, ricarica rapida USB,C PD da 20 W, per iPhone 13, 12, 11, Pro, Max, mini, SE, iPad e altri, Nero

In offerta a 17,99 – invece di 22,94 €

sconto 22% – fino a 16 nov 23

Belkin Custodia Per Iphone 14 Compatibile Con La Ricarica Wireless Magsafe, Con Magneti Integrati E Bordi Rialzati Per La Protezione Della Fotocamera, Trasparente

In offerta a 17,99 – invece di 22,12 €

sconto 19% – fino a 16 nov 23

Belkin ScreenForce TemperedGlass Proteggi schermo, vetro temprato per iPhone 15 Plus, sottile, trasparente, antigraffio, include un supporto per un’applicazione senza bolle, 2 pezzi , Esclusiva Amazon

In offerta a 13,99 – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 16 nov 23

Belkin ScreenForce TemperedGlass Proteggi schermo, vetro temprato per iPhone 15 Pro, sottile, trasparente, antigraffio, include un supporto per un’applicazione senza bolle, 2 pezzi , Esclusiva Amazon

In offerta a 13,99 – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 16 nov 23

Belkin ScreenForce TemperedGlass Proteggi schermo, vetro temprato per iPhone 15, sottile, trasparente, antigraffio, include un supporto per un’applicazione senza bolle, 2 pezzi , Esclusiva Amazon

In offerta a 13,99 – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a 16 nov 23

Belkin OVA089zz, Confezione da 2 Proteggi schermo TemperedGlass per iPhone 13 mini, applicazione facile senza bolle con adesivi per l’installazione inclusi

In offerta a 11,99 – invece di 19,99 €

sconto 40% – fino a 16 nov 23

Belkin SoundForm Auricolari con filo e microfono, cuffie in-ear con connettore USB-C, cuffie USB-C per iPad mini, Pro, Air, Samsung Galaxy, Google Pixel, Android e altri; connettore USB-C – Bianco

In offerta a 14,99 – invece di 18,99 €

sconto 21% – fino a 16 nov 23

Belkin TemperedGlass Proteggi schermo per iPhone 14, 13, 13 Pro, antimicrobico, applicazione facile senza bolle con supporto di allineamento incluso, collaudato per resistere a una durezza di 9H

In offerta a 12,99 – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino a 16 nov 23

Belkin BoostCharge Flex Cavo da USB Type A a Lightning in silicone (1 m), cavo di ricarica certificato MFi per iPhone 14/14 Plus, 13, 12, Pro, Max, mini, SE, iPad e altri – Blu

In offerta a 12,99 – invece di 16,45 €

sconto 21% – fino a 16 nov 23

LG OLED evo 42”, Smart TV 4K, Serie C3 2023, Processore α9 Gen6, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Alexa, ThinQ AI, Wi-Fi, webOS 23 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 948,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Lifestyle TV QE65LS03BGUXZT The Frame QLED 4K, Smart TV 65″ Matte Display, Art Mode, Dolby Atmos e OTS, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2022 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1029,00 € – invece di 1223,23 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Nothing Ear (2) – Auricolari wireless ANC (Active Noise Cancelling), certificazione Hi-Res Audio, doppia connessione, potente driver personalizzato di 11,6 mm – Nero

In offerta a 109,00 € – invece di 115,32 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

roborock S7 Max Ultra Robot Aspirapolvere con Base Autosvuotante/Autolavante/Autoasciugante/Autorigenerante/Autopulente (5500 Pa, Prevenzione Attiva Degli Ostacoli, App/Controllo Vocale)

In offerta a 929,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 23% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

CHEFREE Friggitrice ad aria 6L, LED Touch Screen, Friggitrice Grill senza olio con 8 funzioni, Senza Olio e Risparmio Energetico, Nero, AFG01 [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 159,99 € – invece di 299,00 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

WHY EVO Telecomando rolling code multifrequenza da 280 a 868 mhz, apricancello autoapprendente programmabile, radiocomando ad ampio raggio con 4 pulsanti Bianco Magnolia White

In offerta a 21,90 € – invece di 25,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).