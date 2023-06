Offerte Amazon 14 giugno fino al 61% su Apple, Redmi, Samsung, Logitech, SanDisk, JBL

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 909,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti

In offerta a 299,00 € – invece di 349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Redmi Note 12 Pro 5G – 120Hz AMOLED display, Processore Snapdragon 5G, 33W 5000mAh, 6+128GB, Polar White

In offerta a 255,90 € – invece di 399,90 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung 512GB PRO Plus MicroSDXC 120MB/s +Adapter

In offerta a 59,95 € – invece di 98,50 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk 256 GB Ultra microSDXC UHS-I scheda, con adattatore SD, fino a 150 MB/s, prestazioni dell’app A1, Classe 10, U1

In offerta a 22,80 € – invece di 40,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Crayon Matita digitale per iPad (con porte USB-C) con tecnologia Apple Pencil, precisione al pixel senza latenza e punta intelligente dinamica con ricarica USB-C rapida – Argento

In offerta a 64,99 € – invece di 79,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

INIU Caricabatterie Auto USB, totale 60W 5A PD QC3.0 Ricarica rapida USB C presa usb auto, Caricatore Auto interamente in metallo per iPhone13 12 Samsung S20 Huawei iPad MacBook AirPods Laptops ECC.

In offerta a 9,99 € – invece di 15,78 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

ESR HaloLock MagSafe Power Bank Wireless con Cavalletto da 10000mAh, Caricabatterie portatile con cavo USB-C, Compatibile con iPhone serie 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max e iPhone 13/12, Nero

In offerta a 56,10 € – invece di 65,99 €

sconto 15% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

JBL TUNE 130NC TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluetooth, Auricolari senza Fili IPX4 con Microfono Integrato per Musica, Sport e Chiamate, Fino a 40h di Autonomia, Custodia di Ricarica, Nero

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 15 giu 23

JBL Wave 100TWS Cuffie In-Ear True Wireless Bluethooth, Auricolari Tascabili con Suono JBL Deep Bass e Dual Connect, per Musica e Chiamate in Vivavoce, Autonomia 5+15 Ore, Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 15 giu 23

Gigaset AS690 Telefono Portatile Cordless con Vivavoce Alta Qualità, Tastiera Illuminata ed Ampio Display, Black List, Lista Chiamate Fatte, Ricevute e Perse, Bianco [Versione Italiana]

In offerta a 30,99 € – invece di 35,23 €

sconto 12% – fino a 18 giu 23

Soundcore Auricolari con cancellazione del Rumore Liberty 3 PRO di Anker, Auricolari True Wireless con ACAA 2.0, HearID ANC, Fusion Comfort, Audio Alta risoluzione, 6 microfoni, Riproduzione 32 h

In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 18 giu 23

MOSOTECH Porta Cellulare Auto, Supporto Telefono per Auto Ventosa con 360° Rotazione e Estensibile, Portacellulare per Auto Universale per Cruscotto/Parabrezza

In offerta a 10,99 € – invece di 28,00 €

sconto 61% – fino a 18 giu 23

AKASO EK7000 Pro Action Cam 4K 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M, Impermeabile Videocamera EIS Stabilizzazione con Touch Screen, Angolo Variabile, 2.4G Telecomando e Kit di Accessori

In offerta a 72,67 € – invece di 129,99 €

sconto 44% – fino a 18 giu 23

HOMIEE Zaino Uomo Viaggio Aereo Bagaglio a Mano 40X30X20 per PC Portatile Zaino Porta PC 15.6 Pollici con Caricatore USB Zaino Ufficio Laptop Zaini Lavoro per Universita Scuola

In offerta a 40,84 € – invece di 49,99 €

sconto 18% – fino a 18 giu 23

HOMIEE Zaino PC Portatili Zaino Antifurto Impermeabile Con porta USB, Zaino per Computer Affari da 15.6 Pollici Notebook, Zaino Lavoro Uomo Donna per Casual Scuola Viaggio

In offerta a 29,06 € – invece di 35,99 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

HOMIEE Zaini per Ciclismo Ultraleggero 18L, Zaino Bicicletta per Corsa MTB Ciclismo Maratona, Alpinismo Viaggio Idratante Unisex con Copertura della Pioggia

In offerta a 32,29 € – invece di 49,99 €

sconto 35% – fino a 18 giu 23

HOMIEE Zaini per Ciclismo Ultraleggero 18L, Zaino Bicicletta per Corsa MTB Ciclismo Maratona, Alpinismo Viaggio Idratante Unisex con Copertura della Pioggia

In offerta a 29,23 € – invece di 49,99 €

sconto 42% – fino a 18 giu 23

Kärcher Accessorio Per Idropulitrice – Tubo di ricambio alta pressione 9 mt per macchine con quick connect per tutti i modelli con Quick Connect

In offerta a 57,25 € – invece di 78,27 €

sconto 27% – fino a 24 giu 23

Idropulitrice Kärcher K 3 Power Control Home con Lavasuperfici T5 da 120 Bar, 2 Lance: 1 Ugello MangiaSporco + 1 Vario Power, Erogazione detergente dalla lancia + Tubo alta pressione 7m

In offerta a 149,99 € – invece di 190,00 €

sconto 21% – fino a 25 giu 23

Idropulitrice Kärcher K 4 Power Control Home 130 Bar + Lavasuperfici + 2 Lance: 1 Ugello MangiaSporco + 1 Vario Power, Pistola LED, + Detergente con Plug’n’Clean Erogazione dalla lancia + Tubo 8m

In offerta a 249,99 € – invece di 310,00 €

sconto 19% – fino a 25 giu 23

Helly Hansen Uomo Crew Hooded Midlayer Jacket, Nero, M

In offerta a 101,99 € – invece di 180,00 €

sconto 43% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Paramount Softshell, Resistente all’acqua e Resistente al Vento e Traspirante, Giacca Uomo, M, Blu (Navy)

In offerta a 77,49 € – invece di 130,00 €

sconto 40% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Uomo Crew Jacket, Blu, M

In offerta a 97,99 € – invece di 150,00 €

sconto 35% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Driftline Polo, Maglia a Maniche Corte, Design Sportivo e Casual Uomo, S, Nero (Black)

In offerta a 31,49 € – invece di 65,00 €

sconto 52% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Donna Crew Pique 2 Polo, Bianco, M

In offerta a 26,99 € – invece di 50,00 €

sconto 46% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Uomo Crew Jacket, Blu, XL

In offerta a 97,49 € – invece di 150,00 €

sconto 35% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Uomo Crew Hooded Jacket, Nero, XL

In offerta a 104,49 € – invece di 160,00 €

sconto 35% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Paramount Softshell, Resistente all’acqua e Resistente al Vento e Traspirante, Giacca Uomo, M, Nero (Black)

In offerta a 77,99 € – invece di 130,00 €

sconto 40% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Uomo Crew Midlayer Jacket, Nero, M

In offerta a 99,99 € – invece di 160,00 €

sconto 38% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Donna Moss Jacket, Nero, S

In offerta a 41,49 € – invece di 90,00 €

sconto 54% – fino a 21 giu 23

Helly Hansen Crew Vest, Gilet Sportivo, XL, Grigio (Grey Fog)

In offerta a 71,49 € – invece di 120,00 €

sconto 40% – fino a 21 giu 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).