Offerte Amazon 13 giugno fino al 59% su Apple, Honor, Oral-B, Omron, Reolink, JETech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 909,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 690 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1099,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 499,99 € – invece di 589,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 125,00 € – invece di 159,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag In offerta a 33,00 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Hollyland Lark M1 Microfono Wireless Lavalier con Charging Case Dual-channel 200 metri 8h Lapel Mic per iPhone DSLR Camera YouTube Video Recording Live Stream Podcast Interview Vlog

In offerta a 119,00 € – invece di 239,00 €

sconto 50% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Hollyland Lark M1 Sistema di Microfoni Wireless Lavalier (1TX+1RX) 650ft 8h Direct USB-C Charging Lapel Mic per iPhone DSLR Camera YouTube Video Recording Live Stream Podcast Intervista Vlogging

In offerta a 82,45 € – invece di 139,00 €

sconto 41% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet Auto, Supporto Tablet Poggiatesta – [Braccio Telescopico a Doppio Asse] 360°Rotazione, Universale Supporto per iPad, Samsung Tab, Switch, altri 4.7-11″ Cellulari e Tablet

In offerta a 18,56 € – invece di 23,99 €

sconto 23% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta [1S Sbloccato] Rotazione a 360°, Supporto Cellulare da Manubrio per Moto Universale per iPhone 14 13 12 11 Pro Max, Mini Xs, Samsung, Huawei, 4.7-6.8″ Smartphones

In offerta a 16,14 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

HONOR MagicWatch 2 Orologio Intelligente 46mm, 1,39″ Display AMOLED, 14 Giorni Durata della Batteria, Monitor della frequenza cardiaca SPO2, Chiamata Bluetooth, 5ATM Impermeabile Smart Watch, Nero

In offerta a 101,42 € – invece di 125,60 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JETech Cover Magnetica per iPhone 12/12 Pro 6,1 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente)

In offerta a 12,10 € – invece di 18,99 €

sconto 36% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JETech Cover per iPhone 14 Pro Max 6,7 Pollici, Anti Ingiallimento Custodia con Antiurto, Anti-Graffio e Retro Trasparente (Trasparente)

In offerta a 7,26 € – invece di 11,99 €

sconto 39% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JETech Cover Placcatura per iPhone 14 Pro 6,1 Pollici, Obiettivo per Fotocamera Protezione Completa, Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Custodia Antiurto con TPU (Nero)

In offerta a 12,91 € – invece di 19,99 €

sconto 35% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JETech Cover Magnetica per iPhone 13 Pro 6,1 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente)

In offerta a 12,10 € – invece di 18,99 €

sconto 36% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JETech 3 in 1 Cover per iPhone 14 6,1 Pollici, con 2 Pellicola Protettiva e 2 Protezione Fotocamera, Anti Ingiallimento, Vetro Temperato Film a Copertura Totale, Custodia Antiurto (Trasparente)

In offerta a 12,10 € – invece di 19,99 €

sconto 39% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

JETech Cover Opaca per iPhone 13 Pro 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero)

In offerta a 9,68 € – invece di 16,99 €

sconto 43% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, 8CH 2TB NVR e 4 x 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Rilevamento Intelligente di Persona/Veicolo, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-810B4-A Nero

In offerta a 553,99 € – invece di 689,99 €

sconto 20% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Reolink 4K 8MP Telecamera Esterno Bullet, Rilevamento di Persona/Veicolo/Pet, Videosorveglianza Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, Time-Lapse, RLC-810A Nero

In offerta a 80,75 € – invece di 99,99 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Reolink 4G Telecamera SIM Esterno con Pannello Solare + 32G SD Card, 4MP 360° PTZ Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Cloud, Compatibile con Alexa, Go PT Plus

In offerta a 237,49 € – invece di 389,99 €

sconto 39% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Reolink 5MP Telecamera Wi-Fi Esterno con WiFi 2,4/5GHz, Autotracking e 360° PTZ, 5X Zoom Ottico, Visione Notturna a Colori, Rilevamento di Persone/Veicoli e Audio Bidirezionale, RLC-523WA

In offerta a 252,69 € – invece di 312,99 €

sconto 19% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

MATEIN Pranzo Zaino, Zaino Porta PC 15,6 Pollici Uomo Donna con Scomparto Lunch Isolato, Zaino da Viaggio con Porta USB, Impermeabile Borsa Termica Borsa Porta Pranzo per Lavoro Picnic, Nero

In offerta a 31,82 € – invece di 43,99 €

sconto 28% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 10m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 27,99 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED 15 Metri, Luci LED RGB Bluetooth con Controllo App, 64 Scene e Sync Musicale, 16 Milioni di Colori Smart Led Striscia, Luce LED per Camera da Letto, Soggiorno, Cucina, Festa, Bar

In offerta a 17,99 € – invece di 23,99 €

sconto 25% – fino a 14 giu 23

Click qui per approfondire

Inateck Zaino da viaggio per Ryanair 40x20x25cm Bagaglio a Mano 20L Borse da Cabina Valigia Cabin Size, compatibile con 14 MacBook Pro, Cabin Zaino per Easyjet resistente agli schizzi, Nero

In offerta a 49,71 € – invece di 55,99 €

sconto 11% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Govee WiFi Termometro Igrometro, Termoigrometro da interno con notifica APP Archiviazione dati Casa Camera da letto Frigorifero Cantina Garage Serra

In offerta a 25,49 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Portapillole settimanale, con 7 moduli estraibili di colori differenti, scritte in italiano

In offerta a 6,70 € – invece di 8,78 €

sconto 24% – fino a 25 giu 23

Click qui per approfondire

Dreame H12 Aspirapolvere Senza Fili, Lavapavimenti e Scopa Elettrica 2 in 1, Autonomia 35min, Pulizia lungo i bordi, Serbatio Grandi, Pulire Pavimenti e Superfici Asciutte o Bagante

In offerta a 329,00 € – invece di 399,00 €

sconto 18% – fino a 18 giu 23

Click qui per approfondire

Dal Negro 53908 – Scacchi Dama Tria, Legno Naturale, 2+ giocatori

In offerta a 18,30 € – invece di 31,00 €

sconto 41% – fino a 25 giu 23

Click qui per approfondire

iRobot 200 Panni Lavabili per Lavaggio ad Acqua 2x, Riutilizzabile, Parti Originali, Compatibili con Braava jet Serie 200, Blu

In offerta a 14,90 € – invece di 19,99 €

sconto 25% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

iRobot Batteria agli Ioni di Litio Parti Originali, Compatibile con Braava Jet M6 , Nero

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

OMRON X2 Basic Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio Digitale – Apparecchio Automatico per Misurare la Pressione Sanguigna a Casa, clinicamente validato

In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 25 giu 23

Click qui per approfondire

Omron P300 Intelli IT Saturimetro da Dito per Misurazione della Saturazione di Ossigeno nel Sangue SpO2 con Bluetooth e App Dedicata, Nero

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 25 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Smart 4 4500, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio e 1 Dentifricio, Nero, Idea Regalo

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3900, Sensore di Pressione Luminoso, Batteria a Lunga Durata, 3 Testine, 2 Spazzolini Elettrici, Nero e Bianco, Idea Regalo

In offerta a 69,99 € – invece di 169,99 €

sconto 59% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

Oral-B iO Testine Di Ricambio Radiant White, Confezione Da 6 Pezzi, Adatto Per Buca Delle Lettere, 6 Testine

In offerta a 34,99 € – invece di 59,99 €

sconto 42% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

3M CLAW Gancio per Appendere Quadri su Cartongesso, 4 Ganci, Sostiene fino a 7 kg, Ottimale per il Fissaggio die Oggetti Pesanti, Specchi et Decorazioni per la Casa

In offerta a 5,99 € – invece di 10,48 €

sconto 43% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

3M CLAW Gancio per Appendere Quadri su Cartongesso, 4 Ganci – Sostiene fino a 11 kg – Ideale per il Fissaggio die Oggetti Pesanti, Specchi et Decorazioni per la Casa

In offerta a 8,39 € – invece di 11,66 €

sconto 28% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

3M CLAW Gancio per Appendere Quadri su Cartongesso, 2 Ganci, Sostiene fino a 30 kg, Ottimale per il Fissaggio die Oggetti Pesanti, Specchi et Decorazioni per la Casa

In offerta a 8,39 € – invece di 10,48 €

sconto 20% – fino a 26 giu 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).