Offerte Amazon 14 ottobre fino al 76% su Apple, Xiaomi, SanDisk, Crucial, Sony, Belkin

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

Attenzione! i prezzi base riferiti ai prodotti Apple sono ora quelli del nuovo listino in vigore fino al 7 Settembre e quindi lo sconto è maggiore.

Verificate anche la disponibilità sia di Airpods Pro 2 che di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, Apple Watch 8, SE 2022 e Apple Watch Ultra.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2399,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2699,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 899,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 719,99 € – invece di 819,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 21,75 € – invece di 25,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Plus – Mezzanotte ​​​​​​​ In offerta a 39,00 € – invece di 59,00 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 89,00 € – invece di 99,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Auricolari Apple EarPods con connettore Lightning In offerta a 17,00 € – invece di 19,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi 10C – Smartphone 4+64GB, Schermo HD+ Dot Drop da 6,71 pollici, Snapdragon 680, Fotocamera principale da 50 MP, Batteria da 5000 mAh, Graphite Gray In offerta a 145,04 € – invece di 189,90 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Buds 3 Lite Auricolari Bluetooth 5.2, Fino a 18 ore di Batteria, Resistenti all’acqua, Connessione Automatica, Versione Italiana, Nero In offerta a 19,90 € – invece di 29,99 €

sconto 34% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Scheda di memoria Ultra microSDXC UHS-I da 256 GB+adattatore (per smartphone e tablet Android e fotocamere MIL, A1, C10, U1, trasferimento 120 MB/s) In offerta a 27,99 € – invece di 62,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Flair 32 GB, Chiavetta USB 3.0, Velocità di Lettura fino a 150 MB/s, Nero In offerta a 9,50 € – invece di 18,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial P2 CT1000P2SSD8 SSD Interno, 1TB, fino a 2400MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2 In offerta a 79,77 € – invece di 118,79 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Wireless con Noise Cancelling – Batteria fino a 30 ore – Ricarica rapida (10 min. per 5 ore di riproduzione) – Multipoint – Alexa Built-in, Google Assistant, Siri – Nero In offerta a 232,99 € – invece di 380,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Cuffie Bluetooth Soundcore Life Q20, cuffie bluetooth over ear ANC, 30 ore di riproduzione, audio hi-res, bassi profondi, memory foam, cuffie sovrauricolari wireless da viaggio In offerta a 59,39 € – invece di 65,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Belkin BoostCharge Supporto da auto magnetico per telefono, compatibile con MagSafe, iPhone 14/14 Plus, 13, 12, Pro, Max, mini, e altri (cavo incluso) In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Tappetino di ricarica wireless BoostCharge da 7,5 W, edizione speciale, caricatore wireless portatile con alimentatore incluso, certificato Qi per iPhone, AirPods e altri – Bianco In offerta a 11,99 € – invece di 49,95 €

sconto 76% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin SoundForm Connect AirPlay 2 (adattatore audio per lo streaming wireless, ingressi audio ottico e 3,5 mm per iPhone, iPad, e altri dispositivi compatibili con AirPlay) In offerta a 76,99 € – invece di 99,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB C a USB C (1 Pezzi)60W 2M, Cavo Type C to Type C,USB C USB C PD Ricarica Rapida,compatibili con MacBook Pro 2020,MacBook Air 2018, iPad Pro 2021/2020, Samsung Galaxy S21, Switch,Huawei, Nero In offerta a 3,99 € – invece di 7,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Adattatore da USB C a HDMI 4K, adattatore BENFEI da Thunderbolt 3 a HDMI compatibile con MacBook Pro 2019/2018/2017, Samsung Galaxy S10 / S9 e altro [guscio in alluminio e cavo in nylon] In offerta a 10,79 € – invece di 11,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

nonda Adattatore da USB C a USB 3.0 (2 Pezzi),Adattatore OTG da Thunderbolt 3 a USB Femmina per MacBook Pro 2021, MacBook Air 2020, iPad Pro 2021, Altri dispositivi con USB Tipo C (Spazio Grigio) In offerta a 8,98 € – invece di 11,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Lampada da Tavolo Protezione Degli Occhi, Doppia Sorgente Luminosa Lampada da Scrivania con Morsetto, Touch Control, 4 Temperatura Colore, 4 Livelli di Luminosità, Pieghevole Lampada da Ufficio [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a 59,39 € – invece di 65,99 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Hoppac Kit Pulizia Airpods, Multifunzione Penna per La Pulizia,Kit 3 in 1 per Pulizia Airpods,Airpods Pro Accessori Per Pulire Gli Auricolari Bluetooth,Airpods Cleaning Kit,per Una Pulizia Profonda In offerta a 5,59 € – invece di 5,99 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

NETGEAR Switch Ethernet 5 Porte Gigabit Unmanaged GS305, Hub di Rete Domestica, Switch Gigabit per Ufficio, Plug-and-Play, Funzionamento Silenzioso, Montaggio Desktop o a Parete In offerta a 13,99 € – invece di 22,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

NETGEAR Orbi Router WiFi 6 Mesh Dual Band RBR350, Copertura fino a 100 m2 e oltre 30 dispositivi, AX1800 (Fino a 1.8 Gbps) In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L900-5 Striscia LED Smart 5m, WiFi Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, Sync-to-Sound, Luci LED Adatto per Casa, Bar, Festa, Accorciabile e Controllo dall’APP In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L520E Lampadina Wi-Fi E27, Monitoraggio Energia, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, Luce Diurna e Dimmerabile Dall’1% al 100%, 4000 K, 806 Lumen, 8W, Telecomando con APP, Bianco In offerta a 7,98 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot Lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Bianco In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Sensitive Clean Testine Spazzolino Elettrico, Confezione da 8 pezzi, Clean & Care, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 39,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 Nero Edizione Speciale, 1 Testina, 1 Custodia Da Viaggio Con Caricatore,1 Astuccio Magnetico, 1 Spazzolino In offerta a 229,99 € – invece di 399,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Electraline 62001 Multipresa 6 Posti 2 Schuko e 4 Bivalenti 10/16A, Cavo HO5 VV-F, Spina 16A, Bianco, 1.5 M In offerta a 8,60 € – invece di 11,69 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Caleffi – TESTINA TERMOSTATICA CALEFFI 200000 In offerta a 16,90 € – invece di 36,90 €

sconto 54% – fino a scadenza sconosciuta

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, Confezione da 12, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a 8,54 € – invece di 8,54 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, Display 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Penna Precisa – Per l’Home Office e l’E-Learning, Compatibilità Windows, Android, Mac B082BD75W1 In offerta a 299,90 € – invece di 409,90 €

sconto 27% – fino a 24 ott 22

SONGMICS Sedia da Ufficio Girevole, Altezza Regolabile, Poltrona da Gaming, Sedia da Computer, con Meccanismo di Inclinazione, Nero OBG56B In offerta a 91,99 € – invece di 119,99 €

sconto 23% – fino a 17 ott 22

SONGMICS Ufficio Girevole Office Poltrona Sedia, Portata Massima 150 kg, Finta_Pelle, 70×(114-124) cm In offerta a 117,99 € – invece di 139,99 €

sconto 16% – fino a 17 ott 22

Intex 64418 Materasso Classic Matrimoniale Comfort Plush Hise Rise, Bicolor B07XVXGMDR In offerta a 71,90 € – invece di 122,00 €

sconto 41% – fino a 23 ott 22

Reebok Stepper – Nero/Rosso B01KUX49Z8 In offerta a 61,20 € – invece di 129,99 €

sconto 53% – fino a 24 ott 22

