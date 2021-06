Offerte Amazon 15 giugno fino all’88%: Apple, Logitech, Xiaomi, Ecovacs, Honor, Lifeproof

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono attive ancora queste offerte

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Luce Solare LED Esterno OUSFOT IP65 Faro Led Esterno con Pannello Solare Faretto Led da Esterno Solare con Sensore di Movimento 2200mAh 360°Regolabile Luci Solari Esterno per Giardino Parete [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 17,49 € – invece di 24,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 15 giugno

Luce Solare Led Esterno,328LED Lampada Solare【Aggiornato Versione Ultra Luminosa】Lampade Solari a Led da Esterno di Movimento 3 Modalità Luci Solari Impermeabile IP65 per Giardino -2 Pezzi

In offerta a 27,95 € – invece di 29,95 €

sconto 7% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 15 giugno

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 1 pezzo

In offerta a 104,00 € – invece di 149,00 €

sconto 30% – fino al 15 giugno

Logitech StreamCam per Streaming Live e Creazione di Contenuti, Video verticale in Full HD 1080p a 60 fps, Opzioni di montaggio versatili, con USB-C, per YouTube, Gaming Twitch, PC/Mac, Nero

In offerta a 95,60 € – invece di 108,61 €

sconto 12% – fino al 15 giugno

SAMEBIKE Mountain Bike elettrica 26 Pollici Pieghevole Bici elettrica 350W 48V 10AH Mountain Bike elettrica per Adulti

In offerta a 799,00 € – invece di 869,00 €

sconto 8% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 15 giugno

Logitech MX Keys Tastiera, Layout Inglese ?Qwerty, Nero (Grafite)

In offerta a 97,70 € – invece di 114,99 €

sconto 15% – fino al 27 giu 21

Logitech P710e Mobile Speakerphone Altoparlante Vivavoce Bluetooth Wireless, Chiamate Hands-?Free, Videoconferenze, Audio Chiaro, Cancellazione Rumore, Multidispositivo, PC/Mac/Smartphone/Tablet

In offerta a 100,00 € – invece di 134,99 €

sconto 26% – fino al 27 giu 21

Xiaomi Poco X3 Pro – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Phantom Black

In offerta a 126,65 € – invece di 249,00 €

sconto 49% – fino al 20 giu 21

Xiaomi Poco X3 Pro – Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Metal Bronze

In offerta a 169,14 € – invece di 249,00 €

sconto 32% – fino al 20 giu 21

CHOETECH Caricatore Wireless,Caricabatterie Wireless Magnetico per iPhone Compatibile con Mag-Safe Ricarica con 1.5M USB C Cable,Ricarica Wireless Supporto per iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 PRO Max

In offerta a 24,64 € – invece di 49,99 €

sconto 51% – fino al 20 giu 21

EZVIZ T31 Smart Plug, Presa Intelligente Connettività Wi-Fi, Statistiche Elettricità, Compatibile con Alexa, Google Home, con Controllo App, Timer, Indicatori di Luminosità Regolabile, 16A, 4000W

In offerta a 22,10 € – invece di 29,99 €

sconto 26% – fino al 27 giu 21

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 467,48 € – invece di 549,98 €

sconto 15% – fino al 20 giu 21

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti

In offerta a 169,98 € – invece di 199,98 €

sconto 15% – fino al 20 giu 21

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero ? pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 181,00 € – invece di 259,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero Pro ? pacchetto da 3 dispositivi

In offerta a 305,00 € – invece di 469,00 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Nuovo sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato | Kit da 3 pezzi

In offerta a 209,00 € – invece di 299,00 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

HONOR Magic Earbuds Cuffie In-Ear Wireless con tecnologia Bluetooth 5.0, Cancellazione del rumore ANC, Driver dinamico da 10mm, Bianco

In offerta a 59,23 € – invece di 79,99 €

sconto 26% – fino al 20 giu 21

HONOR Watch GS Pro – Smartwatch GPS Multisport con Corpo Robusto e Resistente, 25-Giorni Batteria Durata, 1,39 Pollici AMOLED, IP68, Frequenza Cardiaca 24-ore, compatibile con Android e iOS (Nero)

In offerta a 169,15 € – invece di 249,00 €

sconto 32% – fino al 20 giu 21

Lifeproof Wake Protezione Anticaduta Eco-sostenibile per iPhone 11 Pro Max, in Plastica Riciclata, Nero

In offerta a 3,90 € – invece di 29,99 €

sconto 87% – fino al 30 giu 21

LifeProof Fre Custodia Impermeabile e Antiurto Compatibile iPhone 12 Pro, Nero

In offerta a 45,90 € – invece di 79,99 €

sconto 43% – fino al 30 giu 21

LifeProof Custodia per Apple iPhone 12 Mini Next Resistente a Caduta, Polvere e Neve Trasparente / Nero

In offerta a 25,90 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino al 30 giu 21

Lifeproof Custodia Portafoglio per iPhone 11 Anti-Caduta con Cover Posteriore, Grigio

In offerta a 8,90 € – invece di 49,99 €

sconto 82% – fino al 30 giu 21

LifeProof Custodia per Apple iPhone 12 Mini Next Resistente a Caduta, Polvere e Neve – Trasparente / Blu

In offerta a 25,90 € – invece di 49,99 €

sconto 48% – fino al 30 giu 21

Lifeproof Custodia per iPhone 11 Pro Wallet Anti Caduta con Cover Posteriore, Grigio

In offerta a 7,90 € – invece di 49,99 €

sconto 84% – fino al 30 giu 21

LifeProof FRE – CUSTODIA PER IPHONE 11 – ARANCIONE

In offerta a 45,90 € – invece di 79,99 €

sconto 43% – fino al 30 giu 21

LifeProof Custodia per Apple iPhone 12 Mini Next Resistente a Caduta, Polvere e Neve – Trasparente / Viola

In offerta a 27,90 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino al 30 giu 21

LifeProof 78-51259 Serie Lifeactiv Premium Cavo USB con Porta Convertibile, Nero

In offerta a 4,90 € – invece di 39,99 €

sconto 88% – fino al 30 giu 21

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento | 1 videocamera

In offerta a 64,99 € – invece di 119,99 €

sconto 46% – fino al 22 giu 21

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento | 2 videocamere

In offerta a 119,99 € – invece di 219,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento | 4 videocamere

In offerta a 219,99 € – invece di 379,99 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria autonomia 2 anni, rilevazione movimento | 3 videocamere

In offerta a 174,99 € – invece di 299,99 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Blink Outdoor, Videocamera di sicurezza in HD, senza fili, resistente alle intemperie, batteria con 2 anni di autonomia, rilevazione di movimento, Videocamera aggiuntiva, Sync Module 2 necessario

In offerta a 59,99 € – invece di 109,99 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Queste sono le offerte valide fino al Prime Day del 21-22 Giugno

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).