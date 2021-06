Apple dimostra l’Audio Spaziale in un video YouTube

Se volete mettere alla prova la nuova funzione Audio Spaziale (qui la nostra guida su come attivarlo) di Apple non vi resta che dare un’occhiata al nuovo video pubblicato su YouTube. Lo spot si chiama “Beyond Stereo” ed è stato realizzato proprio per permettere agli utenti di provare il nuovo sistema di audio spaziale ideato da Apple: basta indossare un paio di cuffie compatibili e lasciarsi trascinare dalla musicalità di “Mystery Lady” – il brano di Masego e Don Tolifer – con la tridimensionalità di Dolby Atmos.

Audio Spaziale di Apple, lo ricordiamo, è un formato audio progettato per far sì che la musica suoni proprio come è stata pensata da chi l’ha composta: in pratica ciascuno strumento sembra essere posizionato in un punto preciso dello spazio circostante, andando quindi oltre al tradizionale effetto stereofonico con l’audio che proviene semplicemente “da destra e da sinistra”. Ad oggi sono già migliaia i brani presenti su Apple Music che supportano questa tecnologia, come ad esempio “Rain on Me” di Lady Gaga e “Black Skinhead” di Kanye West.

Tuttavia chi non è abbonato ad Apple Music (che costa 9,99 euro al mese) può comunque provare l’effetto semplicemente riproducendo il video YouTube di Apple e indossando un paio di cuffie compatibili che comprende tutte le cuffie della serie AirPods e diversi modelli Beats, come ad esempio le BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro e le cuffie Beats Solo Pro.

In realtà è possibile usare anche cuffie e auricolari di altri marchi, purché la funzione venga attivata manualmente nelle “Impostazioni” (“Musica > Audio” e spostare il selettore su “Sempre attivo” alla voce Dolby Atmos), ma anche con gli speaker integrati in iPhone, iPad e MacBook: qui trovate l’elenco completo dei dispositivi che supportano l’Audio Spaziale di Apple.

Il video come dicevamo è stato pubblicato sul canale YouTube di Apple Music: per ascoltare appieno l’effetto tridimensionale di Audio Spaziale, oltre alle cuffie, è necessario avere almeno la versione 14.6 di iOS installata sul proprio iPhone.

Tutte le novità che Apple ha presentato alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 sono disponibili da qui: per un riassunto di tutti gli annunci più importanti è disponibile questo articolo.