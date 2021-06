iMac M1, alcuni schermi non sono perfettamente allineati al centro

Alcuni utenti del nuovo iMac 24″ con CPU M1 lamentano un problema allo schermo montato sul piedistallo, con il display che in pratica risulta non perfettamente allineato al centro, posizionato in modo leggermente ruotato a sinistra o a destra rispetto a come dovrebbe rimanere.

Un primo utente ha segnalato il problema sul forum di supporto Apple, riferendo di una differenza di 1mm tra il lato sinistro e quello destro; una diversa persona segnala lo stesso inconveniente su Reddit riferendo genericamente che lo schermo “non è perfettamente in piano”.

Uno YouTuber noto come iPhonedo ha pubblicato un filmato per mostrare il problema al suo iMac (che ha restituito per farselo cambiare) evidenziando come lo schermo sia effettivamente non in piano: l’altezza sul lato sinistro è di 7,6cm; l’altezza sul lato destro è di 8 cm.

Anche il sito MacRumors riferisce che il loro iMac M1 acquistato per test sembra essere leggermente inclinato sul lato. Si tratta probabilmente di un inconveniente presente su alcuni modelli per via di qualche errore in fase di assemblaggio.

Se avete acquistato un iMac che presenta questo problema, sarà bene contattare Apple per capire come procedere o farsi cambiare la macchina: ricordiamo che è possibile restituire gli articoli presso un Apple Store entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine.

Il problema in questione sembra ad ogni modo limitato e non c’è (almeno per ora) una casistica diffusa. Se l’inconveniente dovesse essere particolarmente ampio è ovvio che Apple dovrà intervenire con le opportune verifiche nelle linee di assemblaggio.