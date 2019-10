Offerte Amazon 15 ottobre fino al 47%: HP, Arlo, Neato, Wacom, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon. La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

HP 25x Monitor Gaming TN, Schermo 25 pollici FHD, Risoluzione 1920 x 1080, Micro-Edge, Tecnologia AMD FreeSync, Tempo di Risposta 1 ms, Frequenza 144 Hz, Regolabile in Altezza, Pivoting 90°, Nero In offerta a 169,99 euro sconto 39% Click qui per approfondire

ARLO Pro VMS4330 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Kit Base con 3 Telecamere di Sicurezza Audio a 2 Vie, HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 424,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

Android 9.0 TV Box, Android BOX 4GB RAM 64GB ROM H6 Quad core corex-A53 Supporto 3D 6K Ultra HD H.265 WiFi 2.4 GHz Ethernet HDMI Smart TV BOX con Remote Control In offerta a 37,14 euro Click qui per approfondire

Wacom Cintiq Pro 24 Touch Display Interattivo con Penna Wacom Pen Pro 2; Tavoletta Grafica con Schermo LCD 24″ per Disegno Digitale; Fino a 4k UHD; Compatibile con Windows & OS X; Nero In offerta a 1984,99 euro sconto 26% Click qui per approfondire

Neato Robotics D650 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Wi-Fi & App In offerta a 479,99 euro sconto 38% Click qui per approfondire

Philips Lighting 929001234561 Philips Lampadina LED, Warm White Goccia, Attacco E27, 13 W Equivalenti a 100 W, 2700K, Blister Doppio, Bianco, 2 unità [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 9,07 euro Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Bluetooth Muzili TWS Leggeri Hi-Fi Cuffie Cancellazione Rumore,Auricolari Sport IP65, Earbuds con MIC per IOS e Android con Scatola Ricarica Portatile – Blu In offerta a 27,19 euro sconto 32% Click qui per approfondire

Luce Notte LED, OMERIL USB Ricaricabile Luce Armadio con Sensore di Movimento e Luce, 3 Modalità di Illuminazione, Luce Notte con Striscia Magnetica Adesiva per Armadio, Corridoio, Cucina, Scale, Car [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 7,19 euro sconto 45% Click qui per approfondire

Lamicall Supporto per Apple Watch, Stazioni di Ricarica : Supporto Dock per Apple Watch Series 4/3 / 2/1 – Nero In offerta a 7,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

AUKEY USB C Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Ingressi, Batteria Esterna Sottile per iPhone XS/XS Max/XR, Nintendo Switch, Samsung S9, Pixel 2/3, ECC. In offerta a 18,99 euro sconto 47% Click qui per approfondire

Lampada da Scrivania LED TaoTronics, Lampada da Tavolo 12W, Porta di Ricarica USB per Smartphone, 7 livelli Dimmerabili, 5 Modalità graduali di Colore, Touch Controllo, Luce gradevole per Occhi, Nero In offerta a 28,04 euro sconto 35% Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 4 Porte in Alluminio Super Sottile Hub USB 3.0 per Apple MacBook Air, Mac PRO/Mini, Microsoft Surface PRO, dell XPS 15 e Molti Altri Dispositivi Compatibili In offerta a 9,79 euro sconto 30% Click qui per approfondire

AUKEY USB C Lettore Schede SD/Micro SD USB 3.0 in Alluminio OTG Card Reader USB C 2 in 1 per MacBook PRO 2017/2016, Samsung S8, dell XPS 13/15, Huawei P9/P10/Mate 10, Altri Dispositivi USB C In offerta a 9,99 euro sconto 33% Click qui per approfondire

ESR Cover per iPad 10.2 2019, Smart Cover Serie Yippee Trifold, Custodia Leggera Standby/Riattivazione Automatica, Copertura Posteriore Rigida per iPad 7a Generazione 2019,Rosegold In offerta a 10,19 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire visitando la pagina dedicata o seguendoci con(canale notizie e offerte),(canale offerte),e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive