Le vendite iPhone 11 fanno bene a TSMC come il 5G

Pochi, forse nessuno lo avrebbe detto prima del lancio, ma le vendite iPhone 11 stanno facendo lievitare il fatturato di TSMC: ora secondo analisti e osservatori i terminali di Apple di ultima generazione vengono indicati insieme al 5G come i due fattori trainanti del fatturato del’industria di chip di Taiwan, con in testa naturalmente Taiwan Semiconductor Manufactoring Company (TSMC), il più grande costruttore a contratto al mondo di chip e processori. Ormai da anni TSMC è l’unico costruttore dei processori Apple Ax di Cupertino.

Ricordiamo infatti che per diversi mesi era prevista una generazione iPhone con poche novità non in grado di interessare gli utenti, questo anche a causa dell’assenza della tecnologia 5G invece già proposta da diversi costruttori Android. Ma le cose sono andate molto diversamente da quanto indicato dalla maggior parte degli analisti: le novità di iPhone 11 sono state accolte calorosamente dal mercato, soprattutto per quanto riguarda fotocamere, video, autonomia e altro ancora. Viceversa, come prevedibile, nella maggior parte delle nazioni le reti cellulari 5G sono disponibili in poche aree e a macchia di leopardo.

Grazie alle vendite iPhone 11 superiori al previsto ora si prevede un fatturato di TSMC in crescita non solo per il quarto trimestre di quest’anno, che coincide con il periodo top dell’elettronica di consumo, ma che si protrarrà anche nel primo trimestre del 2020, un periodo invece in cui solitamente si registra una flessione delle vendite dopo il boom delle festività di Natale.

In ogni caso per TSMC le prospettive risultano positive anche per l’incremento degli ordinativi di processori e chip modem 5G, come riporta DigiTimes. Questo perché sempre più costruttori Android puntano ad arrivare presto sul mercato con i propri dispositivi, in particolare si prevede che Oppo e Vivo stiano accelerando i loro piani per arrivare sul mercato con terminali 5G già entro la fine del 2019 o all’inizio del 2020, di fatto anticipando di circa 2-3 mesi le tabelle di marcia precedenti.

Ricordiamo che la forte domanda iPhone 11 è stata rilevata fin dai preordini e poi da numerosi altri report. I primi iPhone 5G sono previsti per il prossimo anno, quando la disponibiltià di reti e copertura sarà maggiore in diverse nazioni. Apple non annuncia più i numeri esatti di unità vendute, in ogni caso sarà possibile farsi un’idea più precisa dell’andamento vendite iPhone 11 con la presentazione dei risultati finanziari Apple programmata per il 30 ottobre.