Offerte Amazon 16 ottobre fino al 63% su Apple, Google, Garmin, Fujifilm, Samsung, BenQ, Echo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Galassia In offerta a 899,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 749 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Google Pixel 8: smartphone Android sbloccato con fotocamera Pixel avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e sicurezza efficace – Grigio verde, 128GB

In offerta a 749,00 € – invece di 799,00 €

sconto 6% – fino a

Click qui per approfondire

Google Pixel 8 Pro – Smartphone Android sbloccato con teleobiettivo, batteria con autonomia 24h e display Super Actua – Azzurro cielo, 128GB + Pixel Buds Pro – Auricolari wireless – Grigio antracite

In offerta a 1099,00 € – invece di 1255,00 €

sconto 12% – fino a

Click qui per approfondire

Garmin fēnix 7X Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 51mm, Torcia LED, Touchscreen 1,4″, +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Garmin Pay, Autonomia 37 giorni (Slate Gray & Black)

In offerta a 799,90 € – invece di 949,99 €

sconto 16% – fino a

Click qui per approfondire

FUJIFILM X-S20 Fotocamera Digitale Mirrorless 26MP, Kit XC15-45mmF3.5-5.6, Sensore CMOS X-Trans 4 APS-C, X-Processor 5, IBIS, Filmati 6.2K 30p, Mirino EVF, Schermo LCD 3″ Vouch vari-angle, Nero

In offerta a 1483,50 € – invece di 1483,50 €

sconto 0% – fino a

Click qui per approfondire

Samsung Lifestyle TV QE65LS03BGUXZT The Frame QLED 4K, Smart TV 65″ Matte Display, Art Mode, Dolby Atmos e OTS, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2022 [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 1199,00 € – invece di 1291,00 €

sconto 7% – fino a

Click qui per approfondire

BenQ PD2700U 27” 4K Monitor per il design, AQCOLOR IPS UHD 3840×2160, HDR 10, Rec.709, sRGB

In offerta a 397,89 € – invece di 549,00 €

sconto 28% – fino a

Click qui per approfondire

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite

In offerta a 189,99 € – invece di 269,99 €

sconto 30% – fino a

Click qui per approfondire

Belkin BSV603vf2M Presa Filtrata Multipla, 6 Prese di Corrente, Bianco, 6 Prese [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 15,99 € – invece di 29,98 €

sconto 47% – fino a

Click qui per approfondire

Anker – Power Bank 737 (PowerCore 24K), batteria esterna da 24000 mAh con 3 porte, potenza 140 W, display digitale, compatibile con iPhone 13, Samsung, MacBook, Dell, AirPods e altro ancora

In offerta a 120,32 € – invece di 147,73 €

sconto 19% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Anker Powerbank, 325 power bank (PowerCore 20K II), batteria da 20.000 mAh con porta USB-C (input & output), potenza massima di 15 W per iPhone, Samsung Galaxy e altro ancora

In offerta a 31,99 € – invece di 39,99 €

sconto 20% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Anker Batteria magnetica 633, 10.000 mAh, ricarica magnetica senza fili, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / 12/12 Pro e 12 Pro Max

In offerta a 54,14 € – invece di 69,99 €

sconto 23% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Baseus Cavo USB C a Type-C Ricarica Rapida 100W, 1 Metri Cavetto USB C con PD 3.0, PPS, QC 5.0/4.0+, Tipo C Cavo per MacBook Air/Pro, iPad Pro 12.9/11/Air/Mini, Samsung Galaxy S22/21/20, Huawei

In offerta a 5,58 € – invece di 14,99 €

sconto 63% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Baseus Cavo USB C a Type-C Ricarica Rapida 100W, 2 Metri con PD 3.0, PPS, QC 5.0/4.0+, per MacBook Air/Pro, iPad Pro 12.9/11/Air/Mini, Samsung Galaxy S22/21/20, Huawei

In offerta a 6,70 € – invece di 15,99 €

sconto 58% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

BroadLink RM4 pro – Telecomando universale IR e RF, apprendimento codici, TV, AC, motori per tende, supporta Alexa

In offerta a 40,37 € – invece di 49,99 €

sconto 19% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

LG 27GN60R UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero

In offerta a 179,99 € – invece di 279,00 €

sconto 35% – fino a 1 nov 23

Click qui per approfondire

LG 32GN63T UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD VA HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero

In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 1 nov 23

Click qui per approfondire

HP – PC Mouse X200 Wireless, Sensore di Precisione, DPI fino a 1600, Indicatore LED Batteria, Ricevitore USB Wireless 2.4 GHz Incluso, Design Ambidestro, Sagomato e Confortevole, Nero

In offerta a 10,99 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 1 nov 23

Click qui per approfondire

Ibiza – PORT10VHF-BT – Altoparlante portatile da 10″/500W MAX con 2 microfoni (cablati e VHF), telecomando e copertura protettiva – Bluetooth, USB, SD – Durata della batteria da 5 a 7h

In offerta a 181,90 € – invece di 229,00 €

sconto 21% – fino a 29 ott 23

Click qui per approfondire

Ibiza – PORT8VHF-BT – Altoparlante portatile da 8″/400W MAX con 2 microfoni (a filo e VHF), telecomando e copertura protettiva – Bluetooth, USB, SD – Autonomia da 4 a 6 ore

In offerta a 162,80 € – invece di 199,00 €

sconto 18% – fino a 29 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Lampade da Terra LED Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto, H6076

In offerta a 71,99 € – invece di 109,99 €

sconto 35% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi

In offerta a 64,60 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Lampade da Terra LED, Lampada da Terra Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sync Lampada da Terra a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto, Argento

In offerta a 71,99 € – invece di 109,99 €

sconto 35% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee T2 Envisual con Doppia Telecamera, 5m RGBIC WiFi Striscia LED per TV 75-85 Pollici, Adatta ai TV Ultrasottili, Controllo con Alexa e Google Assistant, per Film e Giochi

In offerta a 128,24 € – invece di 169,99 €

sconto 25% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Glide Hexa Pannelli Luminosi, RGBIC Smart Esagono Luci da Parete, WiFi Luci della Casa con Musicale, Funziona con Alexa & Google Assistant per Soggiorno, Sala Giochi, 10 Pezzi

In offerta a 119,99 € – invece di 189,99 €

sconto 37% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la Casa con Sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene Dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo

In offerta a 66,49 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa DIY, Funziona con Alexa e Google Assistant, 5m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi

In offerta a 95,00 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 20m, WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Lyra Smart Corner Lampada da Terra LED, Tecnologia RGBIC Lampada Moderna, 64 Scene di Illuminazione, Musica e Modalità DIY, Controllo Vocale Alexa in Sala Giochi, Soggiorno e Camera da Letto

In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 10m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 19,99 € – invece di 32,99 €

sconto 39% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Govee Luci LED da Gioco RGBIC, 3m Luci a Corda Neon Morbide per Scrivania Gaming, Strisce LED Sincro con Razer Chroma, Controllo App Smart, con Taglio, 11 Modalità Musicali, 64+ Modalità Scena

In offerta a 68,58 € – invece di 99,99 €

sconto 31% – fino a 22 ott 23

Click qui per approfondire

Samsung Forno a Microonde Grill Advanced, MG23K3515CK/ET, Cottura Croccante, AutoCook, Microonde + Grill 800 W + 1100 W, 23 L, 49l x 27,5h x 39p cm, Nero

In offerta a 129,99 € – invece di 139,00 €

sconto 6% – fino a 30 ott 23

Click qui per approfondire

