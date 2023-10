PDFgear, il factotum per file e documenti PDF è gratis per tutti

PDFgear è un’applicazione gratuita macOS, Windows e iOS che consente di leggere, modificare, convertire, unire e firmare documenti PDF su tutti i dispositivi.

Rispetto ad altri visualizzatori, include funzionalità che normalmente si trovano in utility a pagamento. È supportato l’editing (la modifica) dei file, permettendo ad esempio di modificare testi alla stregua di come possibile con Microsoft Word, convertire documenti non modificabili in testo grazie all’OCR (più di 30 le lingue supportate), convertire i PDF in vari formati (PDF/A, TIFF, doc, docx, ppt, RTF, HTML, ecc.), firmare i PDF, annotarli, compilarli.

Non mancano funzioni per comprimere i PDF, organizzarli (spostare le pagine), unire più file, divedere le pagine. Giacché l’applicazione è disponibile su più piattaforme, è possibile passare facilmente tra desktop, web e dispositivi mobili e continuare a lavorare con i PDF anche quando si è in movimento (ad esempio iniziando a modificare un PDF su Mac o PC e poi continuando su iPad e iPhone).

L’editor permette di modificare liberamente testo, immagini, forme, firme, collegamenti, campi modulo compilabili e così via. Le funzioni di annotazione consentono di evidenziare testo/aree, sottolineare/barrare testo, aggiungere note/commenti/timbri, inserire forme/caselle di testo e altro ancora.

È posibile eliminare, riordinare e riorganizzare le pagine di qualsiasi documento PDF, trascinare e rilasciare le miniature delle pagine per disporle come si desidera, trascinare e rilasciare un altro file nel documento originale per ottenere un unico PDF.

Utili anche le funzioni di conversione in batch (per convertire un gruppo di file, uno dopo l’altro, nel formato di destinazione scelto). La versione Mac richiede macOS 10.14 o versioni successive, “pesa” 105,9MB e si scarica dal Mac App Store; la versione per iPhone e iPad richiede iOS 14/iPadOS 14 e si scarica da questa pagina di App Store.

PDFgear Copilot per gestire i PDF con Intelligenza Artificiale

Ricordiamo che la versione per PC Windows PDFgear Copilot integra anche funzionalità di Intelligenza Artificiale AI per riassumere documenti PDF, evidenziare i punti salienti, traduzione documenti nelle lingue più diffuse, controllo grammaticale e di digitazione.

A queste funzioni si affianca inoltre un chatbot AI che permette di eseguire operazioni anche lunghe e complesse su file e documenti PDF semplicemente scrivendo richieste e compiti nel prompt. Lo sviluppatore informa che presto le funzioni AI saranno disponibili anche nelle versioni per iPhone, iPad e Mac.