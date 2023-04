Offerte Amazon 17 aprile fino al 74% su Apple, Samsung, Ecovacs, EZVIZ, Govee, Neewer, INIU

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 856,99 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 890,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1223,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2599,00 € – invece di 3099,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1549,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1223,99 € – invece di 1529,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1606,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 979,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Argento In offerta a 1179,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Viola scuro In offerta a 1449,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1110,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 mini (256GB) – Azzurro In offerta a 807,56 € – invece di 959,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1179,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 649,00 € – invece di 789,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,99 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 127 € – invece di 159,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,99 € – invece di 209,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning In offerta a 15,56 € – invece di 19,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 8,00 € – invece di 10,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 37,70 € – invece di 49,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

aaa

SanDisk 128 GB Extreme PRO scheda microSDXC + adattatore SD + RescuePRO Deluxe, fino a 200 MB/s, prestazioni app A2, UHS-I, Classe 10, U3, V30

In offerta a 26,59 € – invece di 47,26 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung T7 Touch Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Metallic Silver (MU-PC2T0S/WW)

In offerta a 214,90 € – invece di 214,90 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung 970 EVO Plus 1 TB PCIe NVMe M.2 (2280) Internal Solid State Drive (SSD) (MMZ-V7S1T0BW ), Black

In offerta a 86,49 € – invece di 98,28 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JBL Flip Essential 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Impermeabile IPX7 con Bassi Potenti, fino a 10 Ore di Autonomia, Suono JBL Original Pro, Nero

In offerta a 76,99 € – invece di 79,99 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Amazfit GTR 3 Smartwatch Orologio Intelligente Alexa Integrato, 150 Modalità di Allenamento con GPS, AMOLED da 1.39”, Monitor del Sonno, 5 ATM Impermeabile, Durata Batteria di 21 Giorni, SpO2

In offerta a 118,80 € – invece di 149,90 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Bianco

In offerta a 39,99 € – invece di 58,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Trust Leto Set Altoparlanti 2.0 Compatto, 6W (3W RMS), Alimentazione USB, Connessione Jack 3.5 mm, Casse PC Stereo per Computer, Portatile, Laptop – Nero

In offerta a 7,99 € – invece di 14,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU 3 in 1 Caricatore Wireless Stazione, 15W Ricarica Wireless Charger Stand Indicatore Adattivo Supporto Telefono per iPhone 14/12/13/11/Pro/Max/XS/XR/X/Mini AirPods Apple Watch 8/7/6/5/4/3/2/1/Pro

In offerta a 26,99 € – invece di 31,99 €

sconto 16% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Adattatore Universale da Viaggio, Mengtech Caricatore Adattatore Universale 6A, 2 porta caricabatterie USB(5V/1A/2.1A), per Tablet Smartphone oltre 200 paesi (USA, UK, EU AUS) Nero

In offerta a 12,99 € – invece di 14,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuki Smart Lock 3.0, Serratura Smart Per La Porta Di Casa, Prodotto Certificato Av Test, Bianco, 11 x 6 x 6 cm; 670 grammi

In offerta a 119,00 € – invece di 169,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ieGeek 2K Telecamera Wi-Fi Interno/Esterno Batteria Senza Fili, Videocamera con Faro e Allarme,Visione Notturna a Colori, Rilevamento del Movimento Persona, Sirena,IP65,Audio a 2 Vie,SD/Cloud [Classe di efficienza energetica A+++]

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

SZLX Borse da Cabina per easyjet 45x36x20 zaino da viaggio donna ryanair con porta usb zaino da viaggio aereo bagaglio a mano zaino per laptop uomo Daypack casual Cartella

In offerta a 49,99 € – invece di 49,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Copertura Impermeabile per Bicicletta, 420d Oxford Telo Copribici da Esterno, Anti Pioggia/Polvere/Sole/Neve, con Fori di Bloccaggio e 2 Strisce Riflettenti (200x70x110cm)

In offerta a 12,79 € – invece di 21,67 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Anker Mouse Verticale Wireless – Mouse Senza Fili Con Impugnatura Verticale e Design Ergonomico, Nero

In offerta a 18,02 € – invece di 25,99 €

sconto 31% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Aqara Sensore per Porte e Finestre, Richiede un Hub AQARA, Connessione Zigbee, Rilevatore Wireless per Sistema di allarme e Domotica Intelligente, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa, IFTTT

In offerta a 16,09 € – invece di 19,99 €

sconto 20% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

FLIR TG165-X MSX Termocamera

In offerta a 374,34 € – invece di 498,98 €

sconto 25% – fino a 29 apr 23

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT N8+ Robot aspirapolvere 2-in-1 Aspira e Lava,con Stazione di Svuotamento Automatico?Modalità Max+,Pulizia personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 379,00 € – invece di 599,00 €

sconto 37% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT X1 TURBO Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio Panni Automatico, Nero e Argento, 260 min, 360 ?, Panni di Lavaggio Doppi, Mappe 3D, Monitoraggio in Tempo Reale & Video-Chiamata

In offerta a 749,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 42% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

ECOVACS Robot aspirapolvere DEEBOT N8, 2-in-1 Aspira e Lava,modalità Max+,2300 Pa, Pulizia Personalizzata,Mappatura multilivello, Barriere virtuali, Controllo App & Alexa

In offerta a 249,00 € – invece di 399,00 €

sconto 38% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Epson EcoTank ET-2851 Stampante Multifunzione A4 (Stampa, Copia, Scansione) Display LDC, USB, Wi-Fi Direct, Epson Smart Panel, AirPrint, Serbatoi Flaconi Alta Capacità, Fronte/Retro, Nero

In offerta a 274,99 € – invece di 359,99 €

sconto 24% – fino a 30 apr 23

Click qui per approfondire

EZVIZ BC1 Telecamere Senza Fili da Esterno 1080p Telecamera Wi-Fi Esterno a Batteria, Batteria Durata 365 Giorni, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Kit da 2 Telecamere con 1 Base, Alexa

In offerta a 184,45 € – invece di 299,99 €

sconto 39% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

EZVIZ BC1 Telecamera wi-fi esterno a batteria 100% senza fili 1080p, Telecamere Aggiuntiva, Batteria Durata 365 Giorni, Visione Notturna a Colori, Audio Bidirezionale, Compatibile Alexa, Sensore PIR

In offerta a 97,99 € – invece di 139,98 €

sconto 30% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Cavo USB Type-C, INIU Cavo USB A a USB C 3.1A Ricarica Rapida [3Pezzi/0.5+2+2m] Lega Intrecciato in Nylon QC 3,0 Cavo Tipo C per Samsung S23 S22 Note 20 Xiaomi 11 Huawei Pixel 7 Pro Switch PS5 ECC.

In offerta a 8,42 € – invece di 12,98 €

sconto 35% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Caricatore USB C, INIU Ricarica 30W Caricabatterie Alimentatore 2-Porte (USB C+USB A) Presa USB C PD 3.0 Super Veloce,Tipo C Charger Spina per iPhone 14 Pro Max Samsung Galaxy S22 Pixel 7 Tablet ECC.

In offerta a 12,74 € – invece di 49,96 €

sconto 74% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart WiFi 5m, Strisce LED RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Controllo dall’APP e Sync-to-Music, Luci LED per Decorare La Casa Camera Da, Bar, Festa, Party, Gaming

In offerta a 17,99 € – invece di 21,99 €

sconto 18% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per casa, Bar, Festa, 12V 5m

In offerta a 22,39 € – invece di 27,99 €

sconto 20% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Termometro Igrometro 2 Pezzi, Termoigrometro Interno Esterno Bluetooth Digitale con App, Ambiente Misuratore di umidità e Temperatura e Dati Conservazioni per Casa Camera Serra Garage

In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Termometro Igrometro, Accurato Misuratore Interna con Intelligenti avvisi App e Dati Conservazioni Sensore di Monitoraggio Digitale LCD Bluetooth per Camera Serra Garage Cantina di Vini

In offerta a 14,44 € – invece di 16,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Auto con APP, Luci LED Interne con 9 Colori Multicolore, Design a una Riga, Musica Sotto il Cruscotto Kit di Illuminazione, DC 12V

In offerta a 16,99 € – invece di 23,99 €

sconto 29% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Lyra Smart Corner Lampada da Terra LED, Tecnologia RGBIC Lampada Moderna, 64 Scene di Illuminazione, Musica e Modalità DIY, Controllo Vocale Alexa in Sala Giochi, Soggiorno e Camera da Letto

In offerta a 135,99 € – invece di 159,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Retroilluminazione 2m TV, Striscia LED RGB USB con App Control, Led Monitor 7 Modalità 16 Milioni Colori DIY per HDTV da 40-60 Pollici, 4 × 50cm, 5V, 2A

In offerta a 13,59 € – invece di 15,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 20m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED Smart 10m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 27,99 € – invece di 32,99 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Govee Striscia LED RGBIC 5 Metri, Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione

In offerta a 19,99 € – invece di 25,99 €

sconto 23% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

NEEWER Kit di accessori per action cam 50 in 1 compatibile con GoPro Hero 11 10 9 8 7 6 5 4 GoPro Max GoPro Fusion Insta360 DJI Osmo Action Action 2 AKASO e altro

In offerta a 31,87 € – invece di 37,49 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

NEEWER Pro 100% Acciaio Inossidabile Heavy Duty C Stand con Braccio Braccio, Altezza Massima 10.5ft/320cm Supporto Luce per Fotografia con 4.2ft/128cm Braccio, 2 Grip Head per Studio Monolight

In offerta a 181,04 € – invece di 213,49 €

sconto 15% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Neewer® TT560 Flash Speedlite per Canon Nikon Sony Panasonic Olympus Fujifilm Pentax Sigma Minolta Leica e altre SLR Digitali SLR Film SLR Camere e Camere Digitali con singolo contatto caldo a slitta

In offerta a 50,57 € – invece di 56,99 €

sconto 11% – fino a 23 apr 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).