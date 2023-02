Il nuovo Kit Energia di Amazon rende la casa Smart

C’è un nuovo kit di Amazon per il controllo dell’energia che permette di rendere Smart una casa in pochi minuti e che fino al 30 aprile si compra in sconto quasi a metà prezzo: il sistema si compone di un Echo Show 5, un termostato intelligente (a scelta tra quello di Netatmo e quello di tado) e due prese Smart di meross, in modo da avere tutto l’occorrente per poter cominciare fin da subito, specie per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

L’idea è quella di facilitare il controllo e la riduzione dei consumi energetici «attraverso piani di riscaldamento personalizzati in base alle abitudini quotidiane». In pratica dopo averlo installato l’utente potrà impostare programmi di riscaldamento in base alla propria routine e controllare il tutto dall’app o interrogando direttamente Alexa.

Con le prese di meross

Una delle cose che questo kit permette di fare è ad esempio spegnere quei dispositivi ad alto consumo energetico, come il televisore quando è spento, in modo da poter ridurre ulteriormente i consumi di casa. Oppure si può limitare il tempo sotto la doccia impostando un timer che parte quando si dice “Alexa, è ora di una doccia”: a quel punto l’assistente vocale sarebbe in grado di avvisare un minuto prima della fine e far suonare una sveglia al termine del tempo impostato.

Col termostato

Il termostato presente nel kit invece permette di automatizzare la programmazione del riscaldamento creando le routine, ad esempio abbassando la temperatura del sistema di riscaldamento quando si esce di casa.

Anche con altri dispositivi Smart

Alexa si può interfacciare anche con le lampadine intelligenti e in quel caso si potrebbe usare ad esempio per assicurarsi che siano tutte spente in determinati momenti: così anziché girare per casa – prima di coricarsi o quando si sta andando in ufficio – basterà dire “Alexa, buonanotte” oppure “Alexa, a dopo” per spegnere tutte le lampadine connesse in un sol colpo.

I risultati di queste nuove abitudini monitorate dal sistema poi si possono analizzare direttamente dall’app (di tado o Netatmo in base al modello scelto) dove sono archiviati i report costruiti coi dati raccolti dai dispositivi.

Quanto costa

Il Kit Energia di Amazon come dicevamo è al momento in sconto: grazie ad una promozione che scade il 30 aprile è possibile comprare il kit col termostato di Netatmo a 165,99 € invece di 304,96 € (quindi con uno sconto del 45% pari ad un risparmio di 139 €) oppure il kit col termostato di tado a 175,99 € invece di 344,96 € (con un risparmio di 169 € pari ad uno sconto del 48%).

Maggiori informazioni a questa pagina di Amazon.

