Offerte Amazon 19 dicembre fino al 65% su Apple, Honor, Jabra, soundcore, Belkin, Sony

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione) In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 859,00 € – invece di 959,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 639,00 € – invece di 729,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1449,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1179,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1169,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 899,00 € – invece di 979,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 319,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 239,00 € – invece di 289,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 65,00 € – invece di 85,00 €

sconto 22% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 178,00 € – invece di 205,00 €

sconto 13% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 119,00 € – invece di 135,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 99,00 € – invece di 109,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 107 € – invece di 149,00 €

sconto 28% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 279,00 €

sconto 11% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 159,00 € – invece di 199,00 €

sconto 20% – fino a 27 novembre

Click qui per approfondire

Altre Offerte

HONOR Smart Band 7, Fitness Tracker di attività sportiva con monitoraggio dell’ossigeno del sangue, Smartwatch Display AMOLED da 1,47″ pollici, 96 modalità sportive per uomini e donne (Rosa Corallo)

In offerta a 36,90 € – invece di 54,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Jabra Elite 7 Pro Auricolari Bluetooth In Ear, Auricolari Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Design Compatto, Jabra Multisensor Voice e Alexa Integrati, Nero Titanio

In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i, Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie Wireless In-ear Driver 10mm con Bassi Potenti, 30 Ore di Riproduzione, Resistenza acqua IPX5, EQ, 2 microfoni chiamate AI

In offerta a 18,99 € – invece di 34,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Doppio caricabatteria wireless (2 tappetini di ricarica wireless da 15 W), ricarica rapidamente 2 dispositivi nello stesso istante, inclusi iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri – Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Tappetino di ricarica wireless BoostCharge da 10 W (Caricabatteria wireless a ricarica rapida con certificazione Qi per dispositivi iPhone, Samsung, Google e altri), nero

In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

JETech 3 in 1 Cover per iPhone 14 6,1 Pollici, con 2 Pellicola Protettiva e 2 Protezione Fotocamera, Anti Ingiallimento, Vetro Temperato Film a Copertura Totale, Custodia Antiurto (Trasparente)

In offerta a 14,24 € – invece di 19,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony SEL-1224GM – Obiettivo Full-Frame con Zoom ultra grandangolare FE 12-24mm F2.8 GM, Serie G Master, SEL1224GM (Nero)

In offerta a 2759,99 € – invece di 2917,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sony HVLF60RM2.CE7 – Flash esterno con controllo radio wireless, Numero guida 60, Nero

In offerta a 479,00 € – invece di 522,23 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OMRON Misuratore Smart Di Pressione Arteriosa Ed Ecg Domiciliare Complete Per Il Monitoraggio Dell’Ipertensione E Il Rilevamento Dell’Afib, Bianco Nero, 12.3 x 23.2 x 9.8 cm, 550 grammi

In offerta a 149,99 € – invece di 215,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Vintage Sospensione Portalampada, Nero [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 16,99 € – invece di 29,90 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross Presa Smart Italiana, Presa Intelligente WiFi (Type L), Spina WiFi, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, 16A, 3840W, 2,4GHz, Nessun Hub Richiesto

In offerta a 13,53 € – invece di 18,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Meross Matter Presa Smart con Monitoraggio Energia e Misure Produzione di Pannelli Solari Fotovoltaici, Presa Intelligente WiFi Supporto di Apple Home, Alexa e Google Home, Controllo Vocale e Remoto

In offerta a 13,99 € – invece di 19,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

GoveeLife Stufetta elettrica, Stufa intelligente con termostato, Controllo app Wi-Fi e Bluetooth, Stufa portatile in ceramica da 1500 W per ufficio, camera da letto, interni, Ferroso

In offerta a 45,99 € – invece di 129,99 €

sconto 65% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

UGREEN Nexode 35W Caricatore USB C GaN, Caricatore USB A 22.5W Compatibile con Galaxy S23 Plus Ultra/ S22 Plus/ S21, Pixel 7 Pro 6 6a 5, iPhone 15/14/ 13, iPad Pro/Air/Mini, MacBook Air M2

In offerta a 20,99 € – invece di 25,99 €

sconto 19% – fino a 31 dic ’23

Click qui per approfondire

TP-Link Kasa KE100 Valvola Termostatica Intelligente, Protezione Dal Gelo, Controlla a Distanza il Radiatori Dal Telefono, Risparmio Energetico, Supporta Alexa, Assistente Google, Hub Obbligatorio

In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino a 30 dic ’23

Click qui per approfondire

Miracase Porta Cellulare Auto Magnetico, Supporto Telefono Auto Calamita?Per Presa D’aria? Dell’Auto Porta Smartphone Universale, Compatibile con iPhone 14/iPhone 13 e Samsung e Xiaomi

In offerta a 11,64 € – invece di 22,99 €

sconto 49% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

KODAK Mini Shot 3 Retro 4PASS 2-in-1 Fotocamera istantanea e stampante fotografica portatile (7,6 x 7,6 cm) + confezione regalo con 60 fogli, giallo

In offerta a 171,47 € – invece di 269,99 €

sconto 36% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

KODAK – Mini Shot 2 Retro 4PASS 2-in-1, fotocamera istantanea e stampante fotografica portatile (5,3 x 8,6 cm) + pacchetto regalo con 68 fogli, colore: giallo.

In offerta a 144,39 € – invece di 249,99 €

sconto 42% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

KODAK Mini 2 Retro 4PASS Stampante Fotografica Portatile (5,3×8,6cm) + Pacchetto accessori e 68 Fogli, Bianco

In offerta a 135,37 € – invece di 239,99 €

sconto 44% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

soundcore Cuffie Bluetooth by Anker P20i, Auricolari Bluetooth 5.3, Cuffie Wireless In-ear Driver 10mm con Bassi Potenti, 30 Ore di Riproduzione, Resistenza acqua IPX5, EQ, 2 microfoni chiamate AI

In offerta a 18,99 € – invece di 34,99 €

sconto 46% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa

In offerta a 53,19 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Soundcore Cuffie bluetooth Anker P3, Cancellazione attiva rumore multim, Bassi potenti, 6 Mic, 50 Ore di ripr, Ricarica Wireless, App, Suono Personalizzato, Modalità Gioco

In offerta a 50,34 € – invece di 79,99 €

sconto 37% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Samsonite Borsa a tracolla da donna Move 3.0 (confezione da 1), nero (nero), 28,5 cm, Nero (Black), 28,5 cm, Borse Messenger

In offerta a 69,93 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 30 dic ’23

Click qui per approfondire

soundcore Anker Space One Cuffie Bluetooth Cancellazione Rumore Attiva Adattiva, Riduzione Voce Umana 2X Più Forte, 40 Ore ANC, Controllo app, LDAC Hi-Res Wireless Audio, Chiamate Chiare

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 24 dic ’23

Click qui per approfondire

Invicta Trolley Scuola Benin, Blu, 2 in 1, Doppio Uso, con Spallacci Uso Zaino, Maxi Capienza, Zaini e Trolley, Viaggio e Tempo Libero, Unisex

In offerta a 58,90 € – invece di 84,90 €

sconto 31% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Viaggio FREEWAY, Zaino, Valigia, Bagaglio a Mano, Tasca Porta PC, Tasca Porta Borraccia, Cinghie Regolabili, Cinghe Interne Fermabiti, Nero (Jet Black)

In offerta a 55,20 € – invece di 69,00 €

sconto 20% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Minisac Heritage, Bicolore Blu/Rosso, Richiudibile e Tascabile, Viaggio y Tempo Libero, Zainetto Uomo Donna a Righe, Packable

In offerta a 20,20 € – invece di 39,00 €

sconto 48% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Trolley Scuola Tech, Blu Giallo, Kupang, 3 in 1, Triplo Uso, Zaino Con Carrello Sganciabile e Crossover System, Viaggio & Tempo libero, Unisex

In offerta a 72,50 € – invece di 115,90 €

sconto 37% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Chat, Verde Militare, Tasca Porta Pc 15, 6”, Studio, Ufficio e Tempo Libero, Tessuto Eco Material, Per Uomo Donna

In offerta a 43,30 € – invece di 85,00 €

sconto 49% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Orik Colorblock, a rancione/Blu, Tasca Porta Pc Fino a 13”, Studio, Lavoro e Tempo Libero, Tessuto Eco Material, Per Uomo Donna

In offerta a 24,90 € – invece di 49,00 €

sconto 49% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

INVICTA Zaino, CHAT, Tasca Porta PC 15,6”, Studio, Ufficio e Tempo Libero, Tessuto ECO Material, per Uomo Donna

In offerta a 54,80 € – invece di 85,00 €

sconto 36% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Ufficio Invict-Act, Nero, Zaino con Tasca Porta PC Portatile Fino a 14″, Tasca Porta Borraccia e Tasca con Organizer, Scuola, Lavoro, Viaggio e Tempo Libero, Unisex

In offerta a 41,50 € – invece di 59,00 €

sconto 30% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Jolly Solid, Small, Grigio, Ufficio, Viaggio e Tempo Libero, Tasca Porta Pc, Zainetto Donna

In offerta a 27,60 € – invece di 55,00 €

sconto 50% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Trolley Scuola Sganciabile New Tech, Rosa, 3 in 1 Spallacci per Uso Zaino, Zaino Scuola Bambine e ragazze

In offerta a 76,30 € – invece di 109,90 €

sconto 31% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Va X Limited Edition Camouflage, Tasca Porta Pc Fino a 13”, Studio, Lavoro e Tempo Libero, Tessuto Eco Material, Per Uomo Donna

In offerta a 35,10 € – invece di 63,00 €

sconto 44% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino a lpino Heritage, Camouflage Star, Borsa Donna, Viaggio y Tempo Libero, Eco Material, 20 Lt

In offerta a 36,10 € – invece di 90,00 €

sconto 60% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

Invicta Zaino Scuola Estensibile Square, Rosa Fucsia, Street Jungle, Zaino Doppio Scomparto Multi Tasche, Scuola e Tempo Libero, Bambine e ragazze

In offerta a 50,20 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino a 1 gen ’24

Click qui per approfondire

THUN – Porta cialde caffè Country

In offerta a 22,50 € – invece di 26,90 €

sconto 16% – fino a 30 dic ’23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).