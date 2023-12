Offerte Amazon 18 dicembre fino al 47% su Apple, Belkin, Philips, Divoom, Rode, Meross

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo per 7 giorni

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2022 Apple TV 4K Wi‑Fi con 64GB di archiviazione (3ª generazione)

In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 852,00 € – invece di 959,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Pro (128 GB) – Titanio blu In offerta a 1149,00 € – invece di 1239,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (512 GB) – nero In offerta a 1249,00 € – invece di 1359,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 (128 GB) – nero In offerta a 839,00 € – invece di 979,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (128 GB) – nero In offerta a 1049,00 € – invece di 1129,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 15 Plus (256 GB) – giallo In offerta a 1149,00 € – invece di 1259,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 699,00 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 41mm Smartwatch con cassa in alluminio rosa e Sport Loop rosa confetto. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 399,00 € – invece di 459,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular 41mm Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color grafite e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on In offerta a 579,99 € – invece di 809,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, app Livelli O₂, display Retina always-on, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 489,00 €

sconto 12% – fino a 27 novembre

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 44 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 249,00 € – invece di 319,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 229,00 € – invece di 289,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 99,00 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a 27 novembre

Apple Pencil (prima generazione) – Include Adattatore da USB‑C a Apple Pencil In offerta a 89,00 € – invece di 119,00 €

sconto 25% – fino a 27 novembre

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con i computer Mac con chip Italiano, tasti neri In offerta a 189,00 € – invece di 205,00 €

sconto 8% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 106,00 € – invece di 135,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 85,00 € – invece di 109,00 €

sconto 21% – fino a 27 novembre

Apple USB-C Magic Keyboard (per iPad Pro 12,9″ – 5ª generazione) – Italiano – Nero In offerta a 349,00 € – invece di 429,00 €

sconto 19% – fino a 27 novembre

Apple Magic Keyboard Folio per iPad (decima generazione) – Italiano ​​​​​​​ In offerta a 249,00 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a 27 novembre

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 97 € – invece di 149,00 €

sconto 35% – fino a 27 novembre

Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) ​​​​​​​ In offerta a 239,00 € – invece di 279,00 €

sconto 14% – fino a 27 novembre

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino a 27 novembre

Altre Offerte

Belkin Doppio caricabatteria wireless (2 tappetini di ricarica wireless da 15 W), ricarica rapidamente 2 dispositivi nello stesso istante, inclusi iPhone, AirPods, Galaxy, Pixel e altri – Nero

In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin BoostCharge Supporto di ricarica wireless da 15 W (Caricabatteria wireless Qi rapido per iPhone, Samsung, Pixel e altri) – Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 2500 mAh, caricabatteria portatile con MagSafe per iPhone 15, 14, mini power bank compatta per una ricarica rapida, cavo da USB-C a USB-C incluso – Bianco

In offerta a 31,99 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White and Color Ambiance Lightstrip, Striscia LED Smart da 1m, Bluetooth (estensione per Kit base da 2m) [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 19,99 € – invece di 29,95 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Divoom Timebox evo – Speaker Bluetooth Portatile Wireless, Pixel Art, LED, controllo tramite App, funzioni Smart, con bassi potenti, supporta radio sveglia, con microfono (nero)

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

AUNA Pro Streetstar – Cassa Karaoke, Subwoofer, Microfono Wireless UHF, Sistema PA Mobile Bluetooth, Solido Alloggiamento in ABS, Maniglie di Trasporto, Design Bassreflex, Line-Out, 1000 W, Nero

In offerta a 397,80 € – invece di 441,99 €

sconto 10% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

RØDE STREAMER X Interfaccia audio integrata professionale e scheda di acquisizione video 4K con connettività XLR, HDMI e TRRS per lo streaming, il gioco e la creazione di contenuti

In offerta a 277,99 € – invece di 409,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Box per cavi impermeabile, Diivoo Box per cavi all’aperto coperture impermeabili, grandi dimensioni 6 ingresso di tenuta del cavo, IP54 proteggere la striscia di alimentazione, nero

In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

PHILIPS Hue White&Color Ambiance Lightstrip, Kit base Striscia LED Smart da 2m + 2 Ambiance Lightstrip, Striscia LED Smart da 1m

In offerta a 89,99 € – invece di 96,97 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Valvole Termostatiche WiFi con MTS150 Hub, Valvole Termostatiche per Termosifoni, Valvola Termostatica Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home Per Il Controllo Multi-Stanza

In offerta a 51,09 € – invece di 79,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

meross Striscia LED Smart RGB 5M, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Assistant, Luci LED e Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Casa, Festa, Bar, Controllo dall’APP e Vocale

In offerta a 25,27 € – invece di 45,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Presa Smart, Presa Intelligente con Monitoraggio Energia, Compatibile con Apple HomeKit, Alexa e Google Home, Presa WiFi Schuko Controllo Vocale e Remoto App, 3840W, 16A, 2,4GHz, 4 Pezzi

In offerta a 43,39 € – invece di 61,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Meross Rilevatore Fumo con Homekit Smart WiFi, Hub meross richiesto, Allarme antifumo per casa e Rilevatore di Fumo WiFi Rilevamento automatico, EN 14604, per Cucina, Seminterrato, Corridoio

In offerta a 32,77 € – invece di 45,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Netatmo Telecamera WIFI Esterno, Luce Integrata 12W, Video HD 1080p 4MP, Rilevamento di Persone, Animali, Veicoli, Visione Notturna, Senza Abbonamenti, NOC-AMZ

In offerta a 149,99 € – invece di 259,99 €

sconto 42% – fino a 20 dicembre

Oral-B Testine Di Ricambio Pro 3D White. Adatto Per Buca Delle Lettere, 8 Testine

In offerta a 23,99 € – invece di 45,31 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Proscenic WashVac F20 3-In-1 Aspirapolvere Senza Fili,Lavapavimenti,Serbatoio dell’Acqua 1L e Batteria Rimovibile, APP& Assistente Vocale,Pulizia per Superfici Asciutti o Bagnati,Colore Grigio

In offerta a 239,00 € – invece di 369,00 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

iRobot Roomba J7+, Robot Aspirapolvere Wi-Fi, Svuotamento Automatico, Mappatura Intelligente, Rilevamento Ostacoli, 2 Spazzole Multi-Superficie, Programmabile con App e Assistente Vocale, Bronzo

In offerta a 699,90 € – invece di 999,00 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Beurer UB 86 Teddy, Coprimaterasso termico, scaldaletto Matrimoniale, con 2 Zone Termiche Individuali e 2 Zone di Calore Regolabili Separatamente, dimensioni 150 x 160 cm

In offerta a 99,99 € – invece di 119,99 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).