Foppapedretti, la gestione smart dello spazio in casa nelle Offerte di Natale

Nei giorni di sconti non mancano mai i prodotti Foppa Pedretti. L’azienda lombarda è nota per l’uso sapiente del legno naturale per creare accessori per la casa grazie al quale si è conquistata un enorme credito a livello nazionale ed internazionale.

Ecco una lista completa dei prodotti che abbiamo selezionato a meno delle varianti di finitura e colore. Tenete presente che le offerte terminano il 24 Dicembre salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili.

Foppapedretti Assai Asse da Stiro, Naturale In offerta a 109,99 € – invece di 215,00 €

sconto 49% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Assai Asse da Stiro, Bianco In offerta a 119,99 € – invece di 231,00 €

sconto 48% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Stir8 Mobile stiro con piano a scomparsa, Bianco In offerta a 159,99 € – invece di 261,00 €

sconto 39% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Stir8 Mobile stiro con piano a scomparsa, Chiudibile e compatto, Naturale, 39 x 136 x 87 cm In offerta a 179,99 € – invece di 261,00 €

sconto 31% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Canaletto In offerta a 229,99 € – invece di 494,00 €

sconto 53% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Naturale In offerta a 219,99 € – invece di 473,00 €

sconto 53% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Lo Stiro Mobile con Asse da Stiro a Scomparsa, Wenge In offerta a 236,99 € – invece di 494,00 €

sconto 52% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Lo Stiragonne Accessorio Stiro, Naturale In offerta a 29,99 € – invece di 47,20 €

sconto 36% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Lo Stiramaniche, Accessorio Stiro, Noce In offerta a 27,99 € – invece di 42,00 €

sconto 33% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Cenerentola 12H Scarpiera Modulare, Ghiaccio In offerta a 139,99 € – invece di 215,00 €

sconto 35% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Cenerentola 16 Scarpiera Modulare, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 273,00 €

sconto 34% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Cenerentola 18 Scarpiera Modulare, Rovere In offerta a 189,99 € – invece di 294,00 €

sconto 35% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Cenerentola 24 Scarpiera Modulare, Rovere In offerta a 256,99 € – invece di 336,00 €

sconto 24% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Bistrot Carrello Cucina, Noce In offerta a 279,99 € – invece di 472,00 €

sconto 41% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Bistrot Carrello Cucina, Bianco naturale In offerta a 279,99 € – invece di 472,00 €

sconto 41% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Morfeo Vassoio , Noce In offerta a 55,99 € – invece di 118,00 €

sconto 53% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Breakfast Vassoio pieghevole, Naturale In offerta a 75,99 € – invece di 148,00 €

sconto 49% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Go Fast Carrello Portaspesa Pieghevole, Amber In offerta a 89,99 € – invece di 188,00 €

sconto 52% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Go Up Carrello Portaspesa, Grey In offerta a 99,99 € – invece di 209,00 €

sconto 52% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Go Up Carrello Portaspesa, Navy In offerta a 109,99 € – invece di 209,00 €

sconto 47% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Sprint Carrello Portavivande, Naturale In offerta a 139,99 € – invece di 240,00 €

sconto 42% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Legno Stendipiù Stendino Pieghevole, Noce In offerta a 89,99 € – invece di 162,50 €

sconto 45% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole,Wengè In offerta a 119,99 € – invece di 268,00 €

sconto 55% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Plus Stendino da Calorifero, Faggio, Naturale In offerta a 48,99 € – invece di 68,00 €

sconto 28% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Myhome Ciak Stendibiancheria Pieghevole, Alluminio Naturale In offerta a 89,99 € – invece di 147,00 €

sconto 39% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole, Legno massiccio In offerta a 104,49 € – invece di 257,00 €

sconto 59% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Stendipiu’ Stendino Pieghevole, Legno Bianco In offerta a 84,99 € – invece di 162,50 €

sconto 48% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Myhome Octopus Stendino 18 Raggi Estraibili in Alluminio, Bianco In offerta a 89,99 € – invece di 147,00 €

sconto 39% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Tub8 Stendino da Parete in Legno, Naturale In offerta a 56,99 € – invece di 84,00 €

sconto 32% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Foppapedretti Ursus Stendibiancheria in legno, Noce In offerta a 159,99 € – invece di 330,00 €

sconto 52% – fino a 24 dic 23

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).