Offerte Amazon 2 maggio fino al 63% su Apple, AVM, LG, TP-link, Philips

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

Apple iPhone 13 Pro (256GB) – Grafite In offerta a 1259,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 389,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 499,00 € – invece di 559,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 395,10 € – invece di 439,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB‑C da 20W In offerta a 19,90 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Galaxy Tab A8 Tablet Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Silver [Versione italiana] 2022 In offerta a 208,05 € – invece di 279,90 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 31,99 € – invece di 44,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

LG 75QNED916PA Smart TV 4K 75″, TV Mini LED QNED91 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 1299,00 € – invece di 3499,00 €

sconto 63% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop – Grigio In offerta a 10,99 € – invece di 17,99 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Marshall Tufton Bluetooth Altoparlante Portatile, Senza fili Casse, Impermeabilità IPX2, 20 ore riproduzione, Nero In offerta a 399,00 € – invece di 473,54 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Caricatore per Apple Watch,Caricatore per orologio,MFi Caricatore Magnetico per iWatch 1M/3.3FT,Caricabatterie per Apple Watch Cavo per Compatibile con iWatch Series 7/6/SE/5/4/3/2/1 In offerta a 10,99 € – invece di 10,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 4060 Edition International (AX), Wi-Fi 6 fino a 6 Gbit/s, WAN a 2.5 Gb, 3x LAN Gb, Access Point, Design Compatto In offerta a 184,99 € – invece di 241,69 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 147,90 € – invece di 199,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Repeater 6000 International – Ripetitore / extender Wi-Fi 6, Triband ((2 x 2.400 Mbps/5 GHz y 1.200Mbps/2,4 GHz), Wi-Fi N, Mesh, Wi-Fi Access Point, 2 porte Gigabit LAN, interfaccia italiano In offerta a 190,00 € – invece di 219,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Penna per la Pulizia Degli Auricolari Bluetooth, kit di Pulizia per Auricolari, Multifunzione Spazzola per la Pulizia degli Auricolari Compatibile per Airpods 1/2 Compatibile per Airpods PRO In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Leelbox DVB T2 Decoder Digitale Terrestre H.265 HEVC Main 10 Bit Ricevitore Digitale Terrestre Full HD 1080p MPEG-2/4 Dolby, Supporta HDMI e SCART Multimedia PVR USB WiFi [2in1 Telecomando Universale] In offerta a 19,54 € – invece di 26,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Decoder DVB-T2 HD 1080P Ricevitore Digitale Terrestre HDMI H265 HEVC Main 10 Bit Riceve Tutti I Canali Gratuiti, Mini Scart Supporto USB WiFi [Include un Telecomando Universale 2in1] In offerta a 24,22 € – invece di 25,49 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Meliconi Control TV.1 Telecomando Universale, per TV standard e per Smart TV In offerta a 9,99 € – invece di 10,99 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Tryone Supporto Tablet Poggiatesta Auto, estensibile supporto per tablet per sedile d’auto per iPad/Samsung Galaxy Tab/Amazon Kindle Fire HD/Nintendo Switch/Altri ecc di 4,7-10,5 pollici (Nero) In offerta a 13,59 € – invece di 19,99 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

TP-Link Tapo L510E Lampadina Wi-Fi E27 Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 Lumen, 8.7W, Dimmerabile dall’ 1% al 100%, 2700 K, Giallo Caldo, Controllo da Remoto, Confezione da 4 Pezzi, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 29,98 € – invece di 38,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Philips Hue White Ambiance Wellner, Lampada da Tavolo Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 9.5W, Lampadina Smart LED E27 Smart inclusa, Dimmer Switch incluso, Nero In offerta a 87,92 € – invece di 99,90 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

