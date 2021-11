Il Black Friday di iRobot offre sconti fino al 30% su Roomba, Braava e accessori

Il robot aspirapolvere è diventato negli ultimi anni un accessorio molto apprezzato per la vita domestica. Impostare cicli di pulizia personalizzati per rimuovere lo sporco quotidiano e avere più tempo libero per dedicarsi ad altro è infatti una cosa che non ha prezzo, ma se per avere uno di questi dispositivi si può contare su un’occasione speciale, l’acquisto è ancora più allettante.

Per questo iRobot ha deciso di riservare sconti fino al 30% su alcuni dei suoi modelli di punta, come Roomba i7+ e Braava jet m6, che inizieranno venerdì 19 e continueranno fino a lunedì 29 novembre 2021 su iRobot store e presso le principali catene retail. Ogni utente e ogni casa hanno i “propri spazi” ed è necessario capire quale dispositivo sia il migliore per soddisfare le singole esigenze.

I protagonisti di questa “Black Week” sono, in particolare, il robot lavapavimento Braava jet m6, progettato per togliere lo sporco da cucina e salotto dopo le cene con gli amici, i robot aspirapolvere top di gamma con base auto svuotante Roomba i7+ e Roomba i3+ che consentono di accumulare in pratici sacchetti sigillati e anti allergici la polvere di circa 30 giorni e sono perfetti per chi possiede animali domestici o soffre di asma e allergie, infine il modello connesso Roomba e5.

Tutti i modelli connessi top di gamma iRobot, inoltre, beneficiano della nuova piattaforma iRobot Genius Home Intelligence accessibile attraverso l’applicazione iRobot Home App che consente di programmare un ciclo di pulizia sempre più accurato basato sulle abitudini personali e impara a conoscere la casa così da dare suggerimenti all’utente sugli accorgimenti da avere per ottenere un risultato sempre più impeccabile. Inoltre, Roomba e Braava jet sono in grado di dialogare tra loro per lavorare in combinata.

Infine, la compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant permettono una gestione ancora più smart, semplicemente attraverso l’uso della propria voce.

Trovate tutte le notizie e le recensioni nella nostra pagina dedicata ad iRobot.

