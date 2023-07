Offerte Amazon 20 luglio fino al 64% su Apple, Bose, Hisense, LG, Elgato, yeedi, iRobot

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

Gli audiolibri Audible si ascoltano gratis per tre mesi

si ascoltano gratis per tre mesi Prime Student è gratis per 3 mesi

è gratis per 3 mesi Gratis 3 mesi per leggere tutti i libri di Kindle Unlimited

Unlimited Prime Video gratis 30 giorni con una settimana di Paramount+ in regalo

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Verde In offerta a 1410,99 € – invece di 1579,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Azzurro In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 661,26 € – invece di 729,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Argento

In offerta a 1782,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Grigio siderale In offerta a 1499,00 € – invece di 1649,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1529,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1249,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1409,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – giallo In offerta a 979,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1129,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 1469,99 € – invece di 1669,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 330,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – galassia (6ª generazione)

In offerta a 659,99 € – invece di 859,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione)

In offerta a 499,99 € – invece di 659,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 699,99 € – invece di 859,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 459,00 € – invece di 549,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​

In offerta a 229,90 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad.

In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 60,79 € – invece di 85,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 142,90 € – invece di 149,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 Pro – Agave ​​​​​​​ In offerta a 40,00 € – invece di 59,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Bose Solo Soundbar Series II – Altoparlante TV con connettività Bluetooth, nero

In offerta a 159,99 € – invece di 199,95 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 32″ HD 2023 32E43KT, Smart TV VIDAA U6, Game Mode, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 209,00 € – invece di 229,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG OLED55C24LA Smart TV 4K 55″, TV OLED evo Serie C2, Processore α9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 119,00 € – invece di 329,00 €

sconto 64% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Slim Folio per iPad (7ª, 8ª e 9ª generazione) Custodia con tastiera wireless integrata, Layout Italiano QWERTY – Grafite

In offerta a 84,89 € – invece di 103,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Moman Microfono Lavalier Wireless, CP1X(A) 2,4 GHz 2TX Mic Senza Fili Doppio Microphone con Interfaccia Lightning per YouTube Tiktok Vlog, Microphone-Wireless-Lavalier-iPad-iPhone

In offerta a 37,99 € – invece di 39,99 €

sconto 5% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

TONOR Microfono USB, Cardioide Condensatore Computer PC Mic con Supporto per Treppiede, Filtro Pop, Supporto Shock per Gaming, Streaming, Podcasting, YouTube, Voice Over, Twitch, Discordia, TC30

In offerta a 36,99 € – invece di 53,99 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Best Price Square USB Audio Interface BPSCA UMC22 – DP33378 di BEHRINGER

In offerta a 59,00 € – invece di 59,00 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hercules DJControl Inpulse 500 Controller DJ USB a doppio banco per Serato DJ Lite e DJUCED (inclusi) — interfaccia audio integrata, 16 pad RGB retroilluminati

In offerta a 238,00 € – invece di 299,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Elgato Stream Deck XL – Controller avanzato da studio, 32 tasti macro, attiva azioni nelle app e in software quali OBS, Twitch, ​YouTube e altro, funziona con Mac e PC

In offerta a 217,16 € – invece di 249,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

yeedi Floor 3 Station, Robot aspirapolvere e lavapavimenti con Stazione autopulente, Potenza 5100Pa, rilevamento Ostacoli 3D, Perfetto per la Pulizia di tappeti e Pavimenti duri

In offerta a 579,99 € – invece di 799,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

iRobot Roomba j7+(556), Robot Aspirapolvere Wi-Fi, Svuotamento Automatico, Mappatura Intelligente, Rilevamento Ostacoli, 2 Spazzole Multi-Superficie, Programmabile con App e Assistente Vocale, Bronzo

In offerta a 799,90 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi XM220001 SMARTMI Standing Fan 2S Ventilatore, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 118,90 € – invece di 139,90 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Mijia Portable Electric Air Compressor 1S Proviene da Xiaomi, Mini Compressore Aria Portatile Gonfiatore Elettrico con Sensore Pressione,Biciclette,Moto, Palloni, Luci a LED 2000mAh 150PSI, Nero

In offerta a 47,99 € – invece di 59,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, durata 365 gg, compatibilità HomeKit, risoluzione 2K, impermeabilità IP67, visione notturna, kit 2 telecamere, zero costi mensili

In offerta a 349,99 € – invece di 379,99 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Penna per la Pulizia Degli Auricolari Bluetooth, kit di Pulizia per Auricolari, Multifunzione Spazzola per la Pulizia degli Auricolari Compatibile per Airpods 1/2 Compatibile per Airpods PRO (White)

In offerta a 4,99 € – invece di 4,99 €

sconto 0% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).